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ارتفاع أسهم اليابان بنسبة 0.44% بختام التعاملات بفضل صعود وول ستريت

الجمعة، 09 أغسطس 2019 01:10 م
ارتفاع أسهم اليابان بنسبة 0.44% بختام التعاملات بفضل صعود وول ستريت مؤشر
طوكيو – رويترز

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أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة، اليوم الجمعة، مع ابتعاد المؤشر نيكى عن أدنى مستوى فى سبعة أشهر فى الوقت الذى تشجع فيه المستثمرون بفضل ارتفاع وول ستريت، على الرغم من أن المخاوف الجديدة بشأن التجارة العالمية أثرت على المعنويات.
 
وكانت المكاسب محدودة بفعل تجدد المخاوف بشأن النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين بعد تقرير ذكر أن البيت الأبيض يؤجل قرار بشأن السماح للشركات الأمريكية بالعمل مع هواوى تكنولوجيز الصينية.
 
وارتفع المؤشر نيكى القياسى 0.44% ليغلق عند 20684.82 نقطة.
 
ونزل المؤشر إلى 21110.76 يوم الثلاثاء وهو أدنى مستوياته منذ العاشر من يناير، فى الوقت الذى تضررت فيه معنويات المستثمرين من تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
 
وتقدم سهم إنبكس كورب لتطوير حقول النفط والغاز الطبيعى 2.6 % بعد أن ارتفعت أرباحها التشغيلية 40.7 % فى الثلاثة أشهر بين أبريل ويونيو.
وصعد سهم شيسيدو لصناعة مستحضرات التجميل 8.1 % بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة المبيعات فى الفترة من يناير كانون الثانى إلى يونيو حزيران بفضل عوامل من بينها طلب مطرد فى السوق الصينية.
 
وهبط سهم فوجى فيلم هولدنجز 6% مع انخفاض صافى ربح الشركة 48.2 % فى الربع الممتد بين أبريل ويونيو فى ظل تراجع المبيعات بقسم الكاميرات لديها.
 
وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.35 % إلى 1503.84 نقطة، وفاق عدد الأسهم الرابحة تلك الخاسرة بواقع 1209 إلى 837.
 
ومن بين المؤشرات الفرعية البالغ عددها 33 فى بورصة طوكيو، أغلق 24 مؤشرا على ارتفاع بقيادة قطاعى المنسوجات والتعدين.
 

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