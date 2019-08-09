إصابة سائق فى مشاجرة مع جاره بسبب مياه "الغسيل" بشبرا الخيمة

كتب فريق المحافظات

أصيب سائق بإصابات بالغة في مشاجرة بينه وبين جاره فني إليكترونيات بسبب تساقط من مياه الغسيل وخلافات الجيره بشبرا الخيمة تحرر محضر بالواقعة وتقل المصاب للمستشفي وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطه ثان شبرا الخيمة بحدوث مشاجرة ومصاب بشارع الترعة البولاقية بمنشية الحرية دائرة القسمن إنتقل مأمور وضباط وحده مباحث القسم وبالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "احمد م م "، 36 سنة، سائق مصاب بجرحين نافذين بالصدر والبطن من الجانب الأيمن وجري نقله لمستشفى ناصر العام وتحويلة لمستشفى معهد ناصر وجري حجزه للعلاج وزوجته "نرجس ع ع"، ربة منزل، وطرف ثانى "مصطفى ف ى" فنى إلكترونيات وابنته "مريم م ف" طالبة.

ووقعت المشاجرة بسبب خلافات الجيرة وتساقط مياه من شرفة مسكن الطرف الثانى "مياه الغسيل " على مسكن الطرف الأول فحدث بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها الثالث بإحضار سلاح أبيض " سكين مطبخ " وتعدى على الأول بالضرب محدثاً ما به من إصابات.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط الطرف الثانى وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المبين وجري بارشاد الثالث ضبط السلاح المستخدم في الواقعة والتحفظ عليه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 26085 جنح قسم شرطه ثانى شبرا الخيمه لسنة 2019م .