سوبر كورة
Ads
الجمعة، 09 أغسطس 2019 02:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة سائق فى مشاجرة مع جاره بسبب مياه "الغسيل" بشبرا الخيمة

الجمعة، 09 أغسطس 2019 01:15 م
إصابة سائق فى مشاجرة مع جاره بسبب مياه "الغسيل" بشبرا الخيمة مشاجرة - أرشيفية
كتب فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب سائق بإصابات بالغة في مشاجرة بينه وبين جاره فني إليكترونيات بسبب تساقط من مياه الغسيل وخلافات الجيره بشبرا الخيمة تحرر محضر بالواقعة وتقل المصاب للمستشفي وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطه ثان شبرا الخيمة بحدوث مشاجرة ومصاب بشارع الترعة البولاقية بمنشية الحرية  دائرة القسمن إنتقل مأمور وضباط وحده مباحث القسم وبالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "احمد م  م "، 36 سنة، سائق مصاب  بجرحين نافذين بالصدر والبطن من الجانب الأيمن وجري نقله لمستشفى ناصر العام وتحويلة لمستشفى معهد ناصر وجري حجزه للعلاج وزوجته "نرجس ع  ع"، ربة منزل، وطرف ثانى "مصطفى ف  ى" فنى إلكترونيات وابنته "مريم م  ف" طالبة.

ووقعت المشاجرة بسبب خلافات الجيرة وتساقط مياه من شرفة مسكن الطرف الثانى "مياه الغسيل " على مسكن الطرف الأول فحدث بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها الثالث بإحضار سلاح أبيض " سكين مطبخ " وتعدى على الأول بالضرب محدثاً ما به من إصابات.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط الطرف الثانى وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المبين وجري  بارشاد الثالث ضبط السلاح المستخدم في الواقعة والتحفظ عليه، تحرر عن ذلك المحضر رقم  26085 جنح قسم شرطه ثانى شبرا الخيمه لسنة 2019م .

 

 

 


القليوبية

شبرا الخيمة

مشاجرة

مديرية امن القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هدف ميسي ضد ليفربول الأجمل فى دوري ابطال اوروبا 2019.. فيديو

هدف ميسي ضد ليفربول الأجمل فى دوري ابطال اوروبا 2019.. فيديو

منتخب مصر لناشئات الاسكواش يتوج ببطولة العالم بعد الفوز على ماليزيا

منتخب مصر لناشئات الاسكواش يتوج ببطولة العالم بعد الفوز على ماليزيا

صور .. وصول جينفير لوبيز إلى مطار العلمين بصحبة منظم حفلها

صور .. وصول جينفير لوبيز إلى مطار العلمين بصحبة منظم حفلها

فيديو معلوماتى.. خدمات وعمليات تقدم لأول مرة بمنظومة التأمين الصحى الشامل

فيديو معلوماتى.. خدمات وعمليات تقدم لأول مرة بمنظومة التأمين الصحى الشامل

الأرصاد: الطقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

مفاجأة.. أجزاء جديدة لسلسلة أفلام Planet of the Apes قيد التنفيذ

مفاجأة.. أجزاء جديدة لسلسلة أفلام Planet of the Apes قيد التنفيذ

التعليم العالى تعلن مد تنسيق الشهادات العربية حتى 18 أغسطس

التعليم العالى تعلن مد تنسيق الشهادات العربية حتى 18 أغسطس

موسم رابع لمسلسل Atlanta بعد انتشار شائعات عدم تجديده على Fx

موسم رابع لمسلسل Atlanta بعد انتشار شائعات عدم تجديده على Fx

النقل: قبول 100 طالب بمعهد تكنولوجيا السكة الحديد خلال أول عام دراسى

النقل: قبول 100 طالب بمعهد تكنولوجيا السكة الحديد خلال أول عام دراسى

يوم التروية.. حجاج بيت الله الحرام ينطلقون إلى منى

يوم التروية.. حجاج بيت الله الحرام ينطلقون إلى منى

صور.. الإشغال السياحى بالغردقة يتخطى 90% مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك

صور.. الإشغال السياحى بالغردقة يتخطى 90% مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك

طوارئ بالمستشفيات وغرفة عمليات للصحة لتأمين احتفالات عيد الأضحى

طوارئ بالمستشفيات وغرفة عمليات للصحة لتأمين احتفالات عيد الأضحى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة