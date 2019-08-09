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أمن الشرقية يضبط 6 من المتهمين بقتل شاب أنشاص الرمل

الجمعة، 09 أغسطس 2019 05:56 م
أمن الشرقية يضبط 6 من المتهمين بقتل شاب أنشاص الرمل أهالى القرية
الشرقية- فتحية الديب

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 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، مساء اليوم، القبض علي 6 من المتهمين بقتل شاب بقرية أنشاص الرمل بمركز بلبيس، وجاري إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معاهم.

تلقي العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث بلبيس، يفيد بلاغا من الأهالي بقرية أنشاص الرمل، بنشوب مشاجرة أسفرت عن مقتل شاب يدعي" تامر حلمي" في العقد الثالث من العمر، ويعمل  صنايعي، وأنتقل العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، والمقدم مصطفي رشاد، نائب المأمور، ومباحث المركز برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، إلي القرية.

وأفاد شاهد عيان بالقرية، عن حدوث خلاف بين "تامر حلمي" وأبناء عائلة " أبو العيش" منذ 10 أيام، وتم تسوية الأمور من خلال جلسة عرفية،  واليوم، أثناء سير " تامر" بالشارع تجددت المشاجرة وقام أبناء عائلة" أبو العيش" بالتشاجر معه بالأسلحة البيضاء وتوفي متأثرا بإصابته، وقام عدد من أقارب المجني عليه بإشعال النيران بمنزل المتهمين، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العقيد محمد العادلي، من السيطرة علي الحريق، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 6 من المشتركين في واقعة القتل، وجاري تحرير محضر بالواقعة.


الشرقية

أنشاص الرمل

مركز شرطة بلبيس

مشاجرة

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