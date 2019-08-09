أمن الأقصر يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة مواطن داخل منزله بأرمنت

البداية كانت بتلقي اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، إخطار يفيد بالعثور علي "ص.ع.أ" 50 سنة متوفي داخل منزله ومصاب بطعنة آلة حادة في الرأس، وذلك بقرية المحاميد قبلي بمدينة أرمنت، وانتقل فريق من رجال المباحث لفحص الجثة وموقع الجريمة وإجراء المعاينة ورفع البصمات لتحديد مرتكبيها.

وأمر علي الفور اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، بتشكيل فريق بحث للتوصل لمرتكبي الواقعة، حيث تبين أن المنزل يجري بناؤه حالياً ولم يسكن فيه بعد ويشاركه في البناء عدد من أشقاؤه بالقرية، فتم نقل جثمان لمشرحة مستشفي أرمنت لعرضها علي رجال الطب الشرعي، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.