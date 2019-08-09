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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 9 - 8 - 2019

الجمعة، 09 أغسطس 2019 03:05 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 9 - 8 - 2019 ذهب - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-8- 2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية تراجعاً طفيفا مقارنة عن أمس، حيث سجل "عيار 24"  181.25 ريال سعودى بما يعادل 48.32 دولار أمريكى.
  
أسعار الذهب عيار 24        181.25 ريال 48.32$
 
سعر الذهب عيار 22         166.15 ريال 44.29$
 
أسعار الذهب عيار 21       158.60 ريال 42.28$
 
أسعار الذهب عيار 18       135.94 ريال 36.24$
 
سعر الذهب عيار 14        105.73 ريال 28.19$
 
سعر الذهب عيار 12        90.63 ريال   24.16$
 
أسعار أوقية الذهب          5,637 ريال  1,503$
 
أسعار جنيه الذهب          1,269 ريال 338.24$
 
أسعار كيلو الذهب        181,254 ريال 48,318$
 

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