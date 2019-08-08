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نائب رئيس جامعة أسيوط يشدد على انتهاء أعمال تطوير وحدة توثيق الميكروفيلمى

الخميس، 08 أغسطس 2019 01:20 م
نائب رئيس جامعة أسيوط يشدد على انتهاء أعمال تطوير وحدة توثيق الميكروفيلمى الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة
فريق المحافظات

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أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط حرص إدارة الجامعة على تنفيذ الخطة الموضوعة لتطوير وتجهيز المنشآت الجامعية والعمل على توفير المتطلبات والإمكانيات التى من شأنها تيسير العملية التعليمية على الطلاب على النحو الأمثل والاهتمام بالمجتمع الجامعى، وذلك من خلال تكاتف الجهود مع الجهات والإدارات المختصة بالجامعة، وذلك لتنفيذ عدد من الإجراءات التى من شأنها توفير البيئة الأكاديمية.

جاء ذلك خلال تلقيه تقريرًا من الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث حول جولته التفقدية لمتابعة أعمال تطوير وتجهيز وحدة توثيق الميكروفيلمى وقواعد البيانات والعمل على توفير الأجهزة الإلكترونية الحديثة لمواكبة كل ما هو جديد فى مجال الإلكترونيات وتوثيق البيانات، وشدد الدكتور أحمد المنشاوى على ضروروة إنجاز وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير باعتبارها من أهم الوحدات التى تخدم الجامعة بجميع كلياتها ووحداتها من خلال توثيقها للبيانات والمستندات ونتائج الطلاب.

 


اسيوط

جامعة اسيوط

اخبار الجامعات

وحدة التوثيق الميكروفيلمي

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