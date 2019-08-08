نائب رئيس جامعة أسيوط يشدد على انتهاء أعمال تطوير وحدة توثيق الميكروفيلمى

جاء ذلك خلال تلقيه تقريرًا من الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث حول جولته التفقدية لمتابعة أعمال تطوير وتجهيز وحدة توثيق الميكروفيلمى وقواعد البيانات والعمل على توفير الأجهزة الإلكترونية الحديثة لمواكبة كل ما هو جديد فى مجال الإلكترونيات وتوثيق البيانات، وشدد الدكتور أحمد المنشاوى على ضروروة إنجاز وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير باعتبارها من أهم الوحدات التى تخدم الجامعة بجميع كلياتها ووحداتها من خلال توثيقها للبيانات والمستندات ونتائج الطلاب.