تراجع بورصة قطر بنسبة 0.64% بختام التعاملات آخر جلسة قبل عيد الاضحي المبارك

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسة قبل إجازة عيد الاضحي المبارك، بنسبة 0.64% خاسرة 63.31 نقطة، لتغلق عند مستوى 9834.79 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 61.8 مليون سهم بقيمة 195.3 مليون ريال قطرى عبر 5206 صفقة، وارتفع 14 سهما، وانخفض 24 سهما ، واستقرت 8 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.32%، أعقبه قطاعى البنوك والخدمات المالية والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.6%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.38%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.09%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.07%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.01%.