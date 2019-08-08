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الطقس فى الخليج.. سحب وأمطار رعدية فى سماء مكة

الخميس، 08 أغسطس 2019 08:00 ص
الطقس فى الخليج.. سحب وأمطار رعدية فى سماء مكة امطار رعدية
وكالات

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يشهد الطقس فى الخليج، اليوم الخميس، حالة تقلب، حيث تتساقط الأمطار الرعدية على السعودية، ويسود طقس مشمس فى باقى دول الخليج.

 

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية من (متوسطة الى غزيرة) مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان، عسير)، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والرياض تمتد إلى نجران وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية، فى حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق نجران، الباحة، مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى غربية بسرعة 15-42كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبى وشمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالى، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

 

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية أن الطقس فى مملكة البحرين، اليوم الخميس، سيكون حاراً وغائماً جزئياً أحياناً مع تصاعد الأتربة فى بعض المناطق، ثم يتحول إلى حسن خلال الليل.

وسجلت درجة الحرارة العظمى 44 مْ، والصغرى 32 مْ.

 

الإمارات

يسود طقس مشمس فى الإمارات السبع بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى فى أبو ظبى 39 درجة مئوية.

 

الكويت

يسود طقس مشمس فى أغلب الأوقات بدولة الكويت، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 38 درجة مئوية.


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