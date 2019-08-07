15 معلومة عن آلية وزارة قطاع الأعمال العام الجديدة لتداول الأقطان

كتب عبد الحليم سالم

يستعرض "اليوم السابع"، نظام التداول الجديد للقطن الذى اقرته وزارة قطاع الأعمال العام، والذى يبدأ تجريبيا فى الفيوم وبنى سويف موسم 2019، فى 15 معلومة:

1- تتكلف خطة النهوض بصناعة الغزل والنسيج 21 مليار جنيه.

2- يتابع تنفيذ الخطة استشاري عالمي (وارنر) والذي أعد دراسة متكاملة لتطوير هذا القطاع .

3- تم البدء في تطوير محالج القطن والانتهاء من إنشاء وتشغيل محلج الفيوم المطور .

4- تم التعاقد مع كبرى موردي الماكينات في العالم لدعم مصانع الغزل والنسيج بأحدث المعدات.

5- تم تحديد 3 شركات لتكون مراكز تصديرية هي المحلة وكفر الدوار والدلتا.

6- تم تشكيل لجنة وزارية للقطن تضم وزراء قطاع الأعمال والزراعة والتجارة والصناعة.

7- تم اقرار تطبيق نظام جديد لتداول القطن يبدأ تنفيذه تجريبيًا في محافظتي الفيوم وبني سويف خلال موسم الجني 2019.

8- تم تحديد 17 مركزًا لاستلام الأقطان من المزارعين 9 منها في الفيوم و8 في بني سويف.

9- يتم التوريد بموجب البطاقة الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية، بالتنسيق مع شركة الوادي للتجارة وحليج الأقطان .

10- تتسلم المراكز الأقطان من المزارعين مباشرة بدء من 17 أغسطس الجاري.

11- سيتم إجراء مزاد علني على الأقطان في كل مركز من مراكز التجميع الساعة الرابعة عصرًا في اليوم التالي لتسلم القطن من المزارعين.

12- سيتم فتح المزاد بمتوسط السعر العالمي بين القطن الأمريكي طويل التيلة "البيما" وقصير التيلة "اندكسA " .

13- يضمن النظام الجديد حصول المزارع على 70% من سعر البيع نقدًا من شركة التجارة التي يرسى عليها المزاد فور الانتهاء منه.

14- ويحصل على الـ30% المتبقية خلال أسبوع من إجراء المزاد.

15- بالنسبة للمنتجين الكبار من 50 قنطارًا فأكثر، يسمح النظام الجديد بتوريد أقطانهم مباشرة إلى المحالج.