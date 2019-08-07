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15 معلومة عن آلية وزارة قطاع الأعمال العام الجديدة لتداول الأقطان

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 08:00 ص
15 معلومة عن آلية وزارة قطاع الأعمال العام الجديدة لتداول الأقطان القطن ارشيف
كتب عبد الحليم سالم

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يستعرض "اليوم السابع"، نظام التداول الجديد للقطن الذى اقرته وزارة قطاع الأعمال العام، والذى يبدأ تجريبيا فى الفيوم وبنى سويف موسم 2019، فى 15 معلومة:
 
1- تتكلف خطة النهوض بصناعة الغزل والنسيج 21 مليار جنيه.
 
2-  يتابع تنفيذ الخطة استشاري عالمي (وارنر) والذي أعد دراسة متكاملة لتطوير هذا القطاع . 
 
3-  تم البدء في تطوير محالج القطن والانتهاء من إنشاء وتشغيل محلج الفيوم المطور .
 
4- تم التعاقد مع كبرى موردي الماكينات في العالم لدعم مصانع الغزل والنسيج بأحدث المعدات.
 
5- تم تحديد 3  شركات لتكون مراكز تصديرية هي المحلة وكفر الدوار والدلتا.
 
6-  تم تشكيل لجنة وزارية للقطن تضم وزراء قطاع الأعمال والزراعة والتجارة والصناعة.
 
7-  تم اقرار تطبيق نظام جديد لتداول القطن يبدأ تنفيذه تجريبيًا في محافظتي الفيوم وبني سويف خلال موسم الجني 2019.
 
8-  تم  تحديد 17 مركزًا لاستلام الأقطان من المزارعين 9 منها في الفيوم و8 في بني سويف.
 
9- يتم التوريد بموجب البطاقة الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية، بالتنسيق مع شركة الوادي للتجارة وحليج الأقطان . 
 
10- تتسلم المراكز الأقطان من المزارعين مباشرة بدء  من 17 أغسطس الجاري.
 
11- سيتم إجراء مزاد علني على الأقطان في كل مركز من مراكز التجميع الساعة الرابعة عصرًا في اليوم التالي لتسلم القطن من المزارعين.
 
12- سيتم فتح المزاد بمتوسط السعر العالمي بين القطن الأمريكي طويل التيلة "البيما" وقصير التيلة "اندكسA " . 
 
13- يضمن النظام الجديد حصول المزارع على 70% من سعر البيع نقدًا من شركة التجارة التي يرسى عليها المزاد فور الانتهاء منه.
 
14- ويحصل على الـ30% المتبقية خلال أسبوع من إجراء المزاد.
 
15- بالنسبة للمنتجين الكبار من 50 قنطارًا فأكثر، يسمح النظام الجديد بتوريد أقطانهم مباشرة إلى المحالج.
 
 

الية تداول القطن

نظام تداول القطن

القطن المصرى

تطوير المحالج

قطاع الاعمال العام

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