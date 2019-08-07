مكتب تنسيق جامعة القناة: العمل مستمر اليوم وغدا لطباعة بطاقات الترشيح

الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس أن مكتب التنسيق بجامعة قناة السويس استقبل خلال المرحلة الأولى والثانية لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا أكثر من 2000 طالب وطالبة ، كما استقبل المكتب طلاب من جميع المحافظات بالإضافة إلى الطلاب أصحاب الشهادات المعادلة.

وأشار رئيس الجامعة الى جاهزية المكتب لإستقبال طلاب المرحلة الثالثة وطلاب الدبلومات مؤكدا حرص الجامعة على تسهيل كافة الإجراءات للطلاب.

ومن جانبه أضاف الدكتورمحمد شقيدف رئيس مكتب التنسيق بالجامعة ومنسق عام قطاع التعليم والطلاب، أنه مع الإنتهاء من ظهور نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا أمس الثلاثاء، يفتح مكتب التنسيق أبوابه اليوم الأربعاء، الموافق 7 أغسطس وذلك لطباعة بطاقات الترشيح المبدئية للطلاب وتابع كما يبدأ الخميس الموافق 8 أغسطس إجراء تقليل الإغتراب للمرحلتين الأولى والثانية.