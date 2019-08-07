سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 07 أغسطس 2019 10:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 13 مسلحا حوثيا فى مديرية باقم باليمن

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 09:00 م
مقتل 13 مسلحا حوثيا فى مديرية باقم باليمن الجيش اليمنى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 قتل نحو 13 مسلحا من مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء في كمين نفذه الجيش اليمني وغارات لتحالف دعم الشرعية، شرق مديرية باقم شمال محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين.
 
ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، عن مصدر عسكري قوله: "إن 9 من عناصر المليشيا قتلوا إثر غارة دقيقة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعا لهم شرق باقم، إضافة إلى 4 آخرين لقوا حتفهم خلال كمين محكم لوحدات الجيش الوطني".
 
في سياق آخر، عثر صيادون على لغم بحري زرعته مليشيا الحوثي في سواحل منطقة الطائف بمديرية الدريهمي جنوب غربي محافظة الحديدة.
يشار إلى أن وحدات الهندسة التابعة للمقاومة اليمنية المشتركة، فككت خلال الفترة الماضية كميات كبيرة من الألغام البحرية التي خلفتها المليشيا الحوثية.

الجيش اليمنى

تحالف دعم الشرعية

مديرية باقم

مليشيا الحوثي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد ساعتين من طرحه .. ألبوم هيثم شاكر الجديد "معرفة قديمة" يتصدر التريند

بعد ساعتين من طرحه .. ألبوم هيثم شاكر الجديد "معرفة قديمة" يتصدر التريند

صلاح يتبرع بـ3ملايين دولار لمعهد الأورام.. عمرك ما خيبت ظن مصر.. كاريكاتير

صلاح يتبرع بـ3ملايين دولار لمعهد الأورام.. عمرك ما خيبت ظن مصر.. كاريكاتير

هيثم شاكر يطلق أحدث ألبوماته الفنية "معرفة قديمة"

هيثم شاكر يطلق أحدث ألبوماته الفنية "معرفة قديمة"

اليوم السابع: مصر تتحرك بجدية ومسئولية لتغيير الواقع

اليوم السابع: مصر تتحرك بجدية ومسئولية لتغيير الواقع

موجز 6.. أجازة عيد الأضحى من السبت إلى الأربعاء للعاملين بالدولة

موجز 6.. أجازة عيد الأضحى من السبت إلى الأربعاء للعاملين بالدولة

رحيل المخرجة الكبيرة علوية زكى عن عمر يناهز الـ 93 عامًا

رحيل المخرجة الكبيرة علوية زكى عن عمر يناهز الـ 93 عامًا

عبر الموشن جرافيك .. دار الإفتاء تذكر بفضائل العشر من ذي الحجة

عبر الموشن جرافيك .. دار الإفتاء تذكر بفضائل العشر من ذي الحجة

أكثر من 13000 حاج نيجيري في مكة يؤدون فريضة الحج

أكثر من 13000 حاج نيجيري في مكة يؤدون فريضة الحج

فيديو.. دار الإفتاء: المتوفى بمرض السرطان شهيد

فيديو.. دار الإفتاء: المتوفى بمرض السرطان شهيد

الرجلان .. نجيب ساويرس وأحمد أبو هشيمة دائما فى خدمة الوطن .. مئات الملايين من الجنيهات تبرعات "نجيب" و "أبو هشيمة" لخدمة المجتمع وجهود التنمية ومساندة الفئات الأكثر احتياجا .. تعظيم سلام لرجال الأعمال المخلصين

الرجلان .. نجيب ساويرس وأحمد أبو هشيمة دائما فى خدمة الوطن .. مئات الملايين من الجنيهات تبرعات "نجيب" و "أبو هشيمة" لخدمة المجتمع وجهود التنمية ومساندة الفئات الأكثر احتياجا .. تعظيم سلام لرجال الأعمال المخلصين

ورلد ريسورس: ربع سكان العالم سيعانون من الجفاف قريبا

ورلد ريسورس: ربع سكان العالم سيعانون من الجفاف قريبا

شاهد فى دقيقة.. هؤلاء أكبر الخاسرين بـ"الإثنين الأسود" للأسهم الأمريكية

شاهد فى دقيقة.. هؤلاء أكبر الخاسرين بـ"الإثنين الأسود" للأسهم الأمريكية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة