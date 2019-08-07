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محافظ بنى سويف يكرم أول سيدة تقود الأوركسترا فى مصر

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 05:59 م
محافظ بنى سويف يكرم أول سيدة تقود الأوركسترا فى مصر جانب من الاحتفالية
بنى سويف أيمن لطفى

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كرم المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف المايسترو إيمان جنيدى أول سيدة مصرية تقود فرقة أوركسترا للموسيقى العربية، معربا عن تقديره لها لإثرائها الحركة الفنية والارتقاء بالثقافة والذوق العام، مؤكدا على أنها تسهم فى الحفاظ على هوية الموسيقى العربية واستمرار ريادتها مع الأجيال القادمة، فضلا عن كونها امرأة مصرية بنى سويفية متميزة.

 

كما كرم محافظ بنى سَويف الطالبة آلاء مجدى محمد الصغير، لحصولها على المركز الثانى والميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية للمصارعة،حيث حفزها المحافظ ومشجعا لها بالمثابرة على التدريب لتكون بطلة عالم أو تفوز بميدالية ذهبية فى الأولمبياد، متابعًا: "المحافظة بأكملها تدعمك وتشجعك وانتى نموذج مشرف ومضيء وقدوة".


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محافظ بنى سويف

بطوله الجمهوريه للمصارعة

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