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محافظ بنى سويف يسلم مساعدات زواج لـ25 من الفتيات اليتيمات

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 05:48 م
محافظ بنى سويف يسلم مساعدات زواج لـ25 من الفتيات اليتيمات تسليم الفتيات
بنى سويف أيمن لطفى

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سلم المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، 25 فتاة يتيمة مساعدات زواج بإجمالى 100 ألف جنيه وذلك خلال حضوره الاحتفالية التى نظمتها إحدى المؤسسات الخيرية، اليوم الأربعاء بمدينة بنى سويف العاصمة، برفقة كل من الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف،وعلى يوسف نائب رئيس مركز ومدينة بنى سويف.

وتضمنت الاحتفالية  تلاوة آيات القرآن الكريم، وكلمة لوكيل وزارة الأوقاف بدأها بتقديم الشكر للمحافظ لحرصه على حضور الاحتفالية، وتكريم الفتيات اليتيمات بمناسبة زفافهن فى هذه الأيام المباركة خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى الثواب الكبير لكافل اليتيم الذى يجاور النبى عليه الصلاة والسلام فى الجنة، ثم سلم المحافظ كل فتاة 4 آلاف جنيه.


مسجد السيده حوريه

فتيات يتيمات

مساعدات زواج

محافظ بنى سويف

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