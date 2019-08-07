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محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى بقطاع مياه الشرب خلال فترة عيد الأضحى

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 07:03 م
محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى بقطاع مياه الشرب خلال فترة عيد الأضحى هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

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وجه اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية برفع درجة الإستعداد القصوى بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة خلال فترة عيد الأضحى المبارك لتأمين خدمة مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى مدن وقرى المحافظة على مدار 24 ساعة يومياً، وتشكيل فرق طوارئ لمواجهة أى أعطال وإصلاحها على الفور.

 

كما أكد على مراجعة مولدات الكهرباء بمحطات المياه ومحطات رفع الصرف الصحي والتأكد من جاهزيتها للعمل في حالة إنقطاع التيار الكهربائى. والتأكد من توافر كافة مهام تشغيل المحطات من " الشبة – الكلور- السولار "

 

وفى هذا الشأن أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنها أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال الإنتهاء من أعمال صيانة الشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية، كما تم الانتهاء من وضع خطة متكاملة لتأمين البوابات الرئيسية والأسوار لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى .

 

ووجه محافظ الغربية بتفعيل لجان المرور والمتابعة الدوية على محطات مياه الشرب للتأكد التام من سلامة مياه الشرب من خلال إجراء تحاليل دورية للمياه بالمحطات والشبكات خلال فتره عيد الأضحى المبارك.


محافظ الغربية

مياة الغربية

عيد الأضحى المبارك

شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالغربية

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