سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 07 أغسطس 2019 06:05 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

مأساة نجار مسلح ببنى سويف سقط من أعلى سقالة ويحتاج علاجا على نفقة الدولة

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 02:00 ص
مأساة نجار مسلح ببنى سويف سقط من أعلى سقالة ويحتاج علاجا على نفقة الدولة نجار مسلح ببنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعرضت لسقوط من أعلى سقالة أثناء عملى وفقدت مصدر دخلى الوحيد، وأحتاج إلى استكمال علاجى" بهذه العبارة بدأ ناصر محمد على 46 سنة، مقيم عزبة شرارة بمدينة الفشن جنوب بنى سويف، سرد مأساته، وأضاف: كنت أعمل نجار مسلح باليومية وتعرضت لحادث سقوط من أعلى سقالة أثناء نزع أخشاب سقف إحدى الحجرات، ونقلت إلى مستشفى الفشن المركزى وتبين من إجراء الأشعة حدوث كسر بالحبل الشوكى أدى إلى إصابتى بشلل نصفى.

وتابع: عرضتنى زوجتى على طبيبين فى المنيا والجيزة، فأكدا نفس تشخيص المستشفى المركزى مع تركيب قسطرة لعدم إحساسى بالتبول وعدم شعورى بالجزء السفلى من الجسم، وأوصيا بضرورة إجراء جلسات علاج طبيعى والتى استمرت لمدة عام وقبل انتهاءها بخمسة شهور نزعت القسطرة وتحسنت حالتى وبدأت السير على مشاية حديدية ثم عصا "عكاز".

ويواصل ناصر حديثه قائلا : فى عام 2017 شعرت بآلام حادة فى المعدة وفحصنى أحد الأطباء بالمستشفى الجامعى وأخبرنى بأن علاج الأعصاب تسبب فى قرحة ولابد من إجراء منظار معدة، وأثناء سيرى داخل المستشفى فضلت عدم الاعتماد على مرافقى واتكأت على العصا فانزلقت قدماى وسقط على الأرض، وأصبت بكسر فى مفصل الحوض وخضعت لجراحة تثبيت شرائح ومسامير بإحدى المستشفيات الخاصة بالمحافظة، ومكثت ثلاثة شهور بلا حركة، ثم بدأت إجراء جلسات علاج طبيعى نزولا على نصيحة أخصائى عظام.

واستطرد: بعد مرور أربع شهور لاحظت حدوث رفع للقدم اليمنى عن الأرض، مع انحناء بالقدمين ما يستدعى علاجى بأحد مراكز التأهيل المتخصصة بالقاهرة، لكى تعود القدمين إلى وضعهما لأتمكن من السير متكأ على العصا، ورفضت اللجان الطبية المتخصصة طلبا قدمته زوجتى لإجراء جلسات العلاج الطبيعى بأحد المراكز على نفقة الدولة بدعوى أن المركز لا يتعامل مع نفقة الدولة.

 

الزميل ايمن لطفى مع المريض
الزميل ايمن لطفى مع المريض

 

ناصر محمد على
ناصر محمد على

 

ناصر محمد مع محرر اليوم السابع
ناصر محمد مع محرر اليوم السابع

 

ناصر محمد وبجواره نجليه
ناصر محمد وبجواره نجليه

 

ناصر محمد
ناصر محمد

 


اخبار مصر

نجا رمسلح

حاله انسانيه

اخبار بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. "ادفن حبيبتك" أغرب مسابقة روسية على الشاطئ

شاهد.. "ادفن حبيبتك" أغرب مسابقة روسية على الشاطئ

علماء يصنعون أخف نوع من الذهب على الإطلاق.. سمكه ذرتين فقط

علماء يصنعون أخف نوع من الذهب على الإطلاق.. سمكه ذرتين فقط

فى ذكرى وفاته.. 5 أغان لـ حسن الأسمر لا تنسى.. أبرزها "كتاب حياتى يا عين"

فى ذكرى وفاته.. 5 أغان لـ حسن الأسمر لا تنسى.. أبرزها "كتاب حياتى يا عين"

تعثر مفاوضات الزمالك مع "باتشيكو" بسبب حرب الوكلاء

تعثر مفاوضات الزمالك مع "باتشيكو" بسبب حرب الوكلاء

مصادر: البترول ستعلن عن كشف جديد بالحقول البحرية بجبل الزيت

مصادر: البترول ستعلن عن كشف جديد بالحقول البحرية بجبل الزيت

التعليم تفتح باب التقدم لمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية لطلاب إعدادى

التعليم تفتح باب التقدم لمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية لطلاب إعدادى

مارتن لاسارتى مرشحا لقيادة نادى فى الدورى التشيلى

مارتن لاسارتى مرشحا لقيادة نادى فى الدورى التشيلى

البعثة الطبية للحج: مرور صباحى ومسائى على المستشفيات المحتجز بها المرضى

البعثة الطبية للحج: مرور صباحى ومسائى على المستشفيات المحتجز بها المرضى

أضاحى تهبط من "السماء" إلى الزبائن فى باكستان

أضاحى تهبط من "السماء" إلى الزبائن فى باكستان

5 حالات تحرم المستهلك من استبدال أو إعادة السلعة دون أسباب.. تعرف عليها

5 حالات تحرم المستهلك من استبدال أو إعادة السلعة دون أسباب.. تعرف عليها

صور.. جنازة مهيبة لشهداء حادث معهد الأورام بقرية ميت حبيب الغربية

صور.. جنازة مهيبة لشهداء حادث معهد الأورام بقرية ميت حبيب الغربية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة