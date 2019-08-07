لجنة من كلية الهندسة تعاين الهبوط الأرضى بوسط الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

أعلن حى وسط الإسكندرية برئاسة العميد فادي وديع رئيس حي وسط، متابعة العمل لإصلاح الهبوط الأرضي الكائن ب ٤ شارع ياسين بمحرم بك، وذلك بحضور الدكتور أحمد شوقي أستاذ ميكانيكا التربة والأساس بكلية الهندسة، وكل الجهات المعنية من مدير الإدارة العامة للمتابعة، سكرتير عام الحي، مدير إدارة الطرق بالحي، مدير إدارة المباني والمشروعات، ومسئول قطاع وسط بمديرية الطرق والنقل.

وأشار بيان صادر من حى وسط بالإسكندرية إلى أنه تمت معاينة الشارع ومعاينة داخل العقار رقم ٣ بالشارع الذي توجد به حفرة عميقة وأنفاق عرضية، وكذا المحلات المجاورة، بمعرفة الدكتور أحمد شوقي أستاذ ميكانيكا التربة والأساس بكلية الهندسة، لتحديد طبيعة التربة والأسلوب الأمثل لإصلاح الهبوط وجارٍ إعداد تقرير عاجل بالأسلوب الأمثل للمعالجة، للبدء في الاصلاح علي وجه السرعة.

وأكد الحي فى البيان على أنه جارٍ الإصلاح وإجراء كل التنسيقات اللازمة مع جميع المرافق، للإسراع في بدء أعمال الإصلاح، مع تأمين العقارات المجاورة، للحفاظ على حياة السكان والمارة.