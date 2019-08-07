قصر ثقافة الإسكندرية يحتفل بذكرى قناة السويس الجديدة بمحاضرات توعوية

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الفعاليات الثقافية بفرع ثقافة الإسكندرية، حيث أقام بيت ثقافة 26 يوليو محاضرة بعنوان "قناة السويس الجديدة وأهميتها" بمناسبة ذكرى افتتاح القناة، تحدثت فيها زينب طه عن أهمية القناة لمصر من الناحية الاقتصادية، كما عقد نادى الأدب بالبيت ندوة بعنوان "الرواية السياسية" تحدث خلالها الروائى محمود عوضين، عن الرواية السياسية موضحا أنها كتاب يفسر ويحلل ظاهرة سياسية، يهدف كاتبها تقديم رؤيته السياسية كقضية من قضايا الواقع، كما تحدث عن أشهر كتّاب الرواية السياسية منهم نجيب محفوظ فى الثلاثية وغسان كنفانى صاحب رواية رجال فى الشمس.

نظم قصر ثقافة برج العرب يوما ثقافيا بالتعاون مع إدارة برج العرب التعليمية، تضمن ورشة تدوير الخامات لعمل حوض سمك زينة للديكور باستخدام البرطمانات وبعض الحصى وعدد من الأسماك البلاستيك، تلاها محاضرة بعنوان "النظافة وأهميتها للفرد والمجتمع" تحدثت خلالها مسئول الثقافة العامة عن النظافة الشخصية وأهمية الحفاظ على نظافة المكان سواء المنزل أو المدرسة أو الشارع، وفى مكتبة الطفل عقدت مناقشة قصة الرحالة ماركو بولو ومولده فى البندقية بإيطاليا وعن رحلاته إلى الصين.

عقدت ندوة بعنوان "الملافظ سعد" بقصر ثقافة الأنفوشى تحدثت خلالها صفاء منتصر عن أهمية انتقاء الكلمات لما لها من أثر على المتلقى سواء بالسلب أو الإيجاب، وفى مكتبة الطفل ناقشت أخصائى المكتبة كتاب "الثعابين" للمؤلف جون ايرلى، بينما عرض نادى التذوق السينمائى الفيلم الكرتونى "حلم الزيتون" والذى يناقش القضية الفلسطينية.

كما نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الورش الفنية بفرع ثقافة الإسكندرية، حيث أقام بيت ثقافة أبو قير ورشة فنية عمل خروف العيد باستخدام الكانسون والفوم الجليتر بمرسم الطفل، كما أقام بيت ثقافة 26 يوليو ورشة عمل لوحة تعبر عن عيد الأضحى ضمن نشاط قسم المواهب، وعقد بيت ثقافة القبارى ورشة تعليم رسم للأطفال بجمعية مدبر الأمور الخيرية، كذلك أقيمت ورشة مماثلة بقصر ثقافة الشاطبى، وفى قصر ثقافة مصطفى كامل أقيمت ورشة فنية لعمل تصميمات بمناسبة عيد وفاء النيل.

ونظم قصر ثقافة الأنفوشى ورشة رسم بالرصاص بمرسم الفنون التشكيلية، كما أقيمت ورشة رسم بألوان الزيت وفى مرسم المواهب أقيمت ورشة بمناسبة العيد القومى للثغر، كما تجدد اللقاء مع ورشة تعليم الرسم لذوى الاحتياجات الخاصة، وعقد القصر اللقاء الأسبوعى لورشة الطبلة للمبتدئين مع المدرب عزت بسيونى، بينما أقام قصر ثقافة برج العرب اللقاء الأسبوعى لورشة الأشغال اليدوية والتطريز، قامت خلالها مسئول نادى المرأة بتدريب الرواد على كيفية عمل غطاء لعلبة المناديل باستخدام الخرز.