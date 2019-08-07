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فوز 6 مشروعات بحثية من جامعة الإسكندرية بالتمويل من الإتحاد الأوروبى

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 04:55 م
فوز 6 مشروعات بحثية من جامعة الإسكندرية بالتمويل من الإتحاد الأوروبى الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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فازت 6 مشروعات بحثية من جامعة الإسكندرية بالتمويل من الإتحاد الأوروبي، من خلال برنامج ارسموس بلس لبناء القدرات في التعليم العالي Erasmus plus - KA2- CBHE لعام 2019،حيث حققت جامعة الاسكندرية أعلى نسبة مشاركة بين الجامعات المصرية، لافتاً أن الفرق البحثية بالجامعة شاركت ب6 مشروعات من أصل سبعة تم قبولها للتمويل بكافة الجامعات المصرية.
 
وقدم الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية التهنئة للفرق البحثية موضحا أن هذه المشروعات في مجالات علوم البحار والهندسة والطب والتراث الثقافي والتنمية المستدامة للصحاري والزراعة.
 
 
 

 


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