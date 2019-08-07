فوز 6 مشروعات بحثية من جامعة الإسكندرية بالتمويل من الإتحاد الأوروبى

الإسكندرية أسماء على بدر

فازت 6 مشروعات بحثية من جامعة الإسكندرية بالتمويل من الإتحاد الأوروبي، من خلال برنامج ارسموس بلس لبناء القدرات في التعليم العالي Erasmus plus - KA2- CBHE لعام 2019،حيث حققت جامعة الاسكندرية أعلى نسبة مشاركة بين الجامعات المصرية، لافتاً أن الفرق البحثية بالجامعة شاركت ب6 مشروعات من أصل سبعة تم قبولها للتمويل بكافة الجامعات المصرية.