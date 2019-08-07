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عروض إضافية للصوت والضوء طوال أيام عيد الأضحى المبارك

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 01:41 م
عروض إضافية للصوت والضوء طوال أيام عيد الأضحى المبارك الصوت والضوء
كتب عبد الحليم سالم

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بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك تقيم شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية عروضا إضافية للصوت والضوء باللغة العربية خلال أيام العيد  وذلك بمناطق الصوت والضوء الخمسة (الهرم بالجيزة- معبد الكرنك-  معبد فيلة-  إدفو- أبوسمبل).

وقالت الشركة فى بيانها إن العروض بمنطقتى الهرم وفيلة الساعة التاسعة والنصف مساء، ومنطقة الكرنك الساعة التاسعة مساء، ومنطقة إدفو الساعة السابعة  والثامنة مساء، باستخدام سماعات الترجمة الفورية ومنطقة أبو سمبل بناء على أعداد الرواد.

وأضافت أن العروض الإضافية تقام طوال أيام العيد ماعدا منطقة فيلة أول 3 أيام العيد .

قال محمد عبد العزيز رئيس شركة الصوت والضوء إنه خلال أيام عيد الأضحى المبارك تحتفل مناطق الصوت والضوء باستقبال روادها والاحتفال سويا فالشركة دائما تهتم بالمشاركة فى كل المناسبات والأعياد تحقيقا لدور الشركة المجتمعى .

وأضاف عبد العزيز أن التذكرة العائلية متاحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك لخمس أفراد بـ200 جنيه بدلا من 400 جنيها وأربع أفراد بـ180 جنيها بدلا من 320 جنيها تشجيعا للسياحة الداخلية والعربية واتاحة الفرصة للمصريين وللسائح العربى الاستمتاع بعظمة تاريخنا فى أحضان أبو الهول والمعابد الفرعونية.

 


عيد الاضحى

عروض الصوت والضوء

محمد عبد العزيز

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