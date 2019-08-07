صور.. شرطة مرافق الأقصر تحرر 1697 محضر ومخالفة متنوعة لضبط الشوارع والميادين

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال إدارة شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، عدد من الحملات لضبط المخالفين مستهدفة الشوارع والميادين بكافة مدن المحافظة وذلك لإزالة الإشغالات تيسيراً للحركة المرورية وإنضباط الشارع، وذلك فى إطار إستعدادات محافظة الأقصر لعيد الأضحى المبارك.

وأوضح المقدم أشرف أبو الفتوح مدير إدارة شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، أنه خلال الحملات التى شنتها الإدارة خلال الفترة الماضية تم تحرير 981 محضر أزالات إدارية، و9 محاضر مخالفة نظافة، و150 محضر لباعة الجائلين، و28 محضر منشات بدون تراخيص، و443 محضر إشغال طريق، و71 محضر مضبوطات متنوعة، بالإضافة إلى اعمال حملات متنوعة تضمنت تنفيذ 15 قرار غلق لمحال تجارية بمدينة أرمنت ، و حملات لرفع الأشغالات بمدينة أسنا .

وأضاف مدير إدارة شرطة المرافق أن كافة الحملات تمت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن ومسئولى الجهات المنوطة بهدف تنفيذ محاضر المخالفات الصادرة وتأمين الحملات المختلفة ، مشيراً إلى تكثيف جهود المديرية من خلال التعامل مع المخالفات بمختلف أنواعها بحزم وسرعة للقضاء عليها أولاً بأول وردع المخالفين فى ضوء توجيهات كل من مدير أمن الأقصر اللواء أيمن راضى والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر .



إزالة اشغالات وتحرير محاضر للمحلات بالأقصر



إزالة اشغالات وتحرير محاضر للمحلات بالأقصر



إزالة اشغالات وتحرير محاضر للمحلات بالأقصر



إزالة اشغالات وتحرير محاضر للمحلات بالأقصر



إزالة اشغالات وتحرير محاضر للمحلات بالأقصر



إزالة اشغالات وتحرير محاضر للمحلات بالأقصر



إزالة اشغالات وتحرير محاضر للمحلات بالأقصر



إزالة اشغالات وتحرير محاضر للمحلات بالأقصر



إزالة اشغالات وتحرير محاضر للمحلات بالأقصر