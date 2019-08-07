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صور.. رئيس جامعة الأقصر يجتمع بالعمداء ومديرى الإدارات استعدادا العام الجديد

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 12:40 م
صور.. رئيس جامعة الأقصر يجتمع بالعمداء ومديرى الإدارات استعدادا العام الجديد رئيس جامعة الأقصر بعمداء الكليات
الأقصر – أحمد مرعى

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عقد الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر، لقاء مع عمداء الكليات ومديرى الإدارات المركزية بالجامعة وأمناء الكليات، وذلك لبحث إستعدادات إستقبال العام الجامعى الجديد 2019 / 2020، وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب وخصوصا الجدد منهم وتعريفهم بأقسام الكليات الملتحقين بها.

وفى بداية اللقاء قدم رئيس جامعة الأقصر التهنئة لجميع الأهالى بالمحافظة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يعيده الله على مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأكد على أنه يولى إهتمام كبير بالطالب وتوفير كافة السبل لراحة الطلاب المستجدين والقدامى.

وطالب بدوى شحات خلال اللقاء، بضرورة عمل معسكرات لإستقبالهم، وناقش إحتياجات الكليات ووجه بتوفيرها وكلف فريق العمل بضرورة تجميل الكليات بأعمال فنية متميزة ومساحات خضراء بالكليات.

جامعة الأقصر (1)
لقاء رئيس جامعة الأقصر مع عمداء الكليات

 

جامعة الأقصر (2)
لقاء رئيس جامعة الأقصر مع عمداء الكليات

 

جامعة الأقصر (3)
لقاء رئيس جامعة الأقصر مع عمداء الكليات

 

جامعة الأقصر (4)
لقاء رئيس جامعة الأقصر مع عمداء الكليات

 

جامعة الأقصر (5)
لقاء رئيس جامعة الأقصر مع عمداء الكليات

 


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