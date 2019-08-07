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صور.. تخفيض نسبة المبلغ المقدم لطلب تقنين الأراضى لـ15% بالإسكندرية

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 11:53 ص
صور.. تخفيض نسبة المبلغ المقدم لطلب تقنين الأراضى لـ15% بالإسكندرية جانب من لقاء رئيس حى العجمى مع المواطنين المتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم
الإسكندرية - جاكلين منير

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التقى اللواء عماد يوسف رئيس حى العجمى، عددا من المواطنين المتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقا للقانون 144 لسنة 2017 وذلك بهدف الاطلاع على آخر المستجدات والتعديلات الجديدة التى تم إدخالها على عملية التقنين.

وأشار بيان صادر من حى العجمى إلى أن التعديلات تشمل أن السعر الذى تقرره اللجنة أصبح شاملا مقابل حق الانتفاع، ويحق لمقدم الطلب أن يدفع نسبة 15% من إجمالى المبلغ بدلا من 25% وعليه يتم تحرير العقد الابتدائى مع مقدم الطلب، كما يمكن لمقدم الطلب أن يقوم بسداد باقى الثمن على ثلاث سنوات تزاد إلى سبع سنوات فى حالات الضرورة بموافقة السلطة المختصة، بالإضافة إلى تخفيض الثمن بنسبة 10% فى حال السداد الفورى.

جاء ذلك ووفقا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، على أنه فى حال التقاعس عن السداد أو عدم استكمال باقى الإجراءات القانونية اللازمة سوف يتم إدراج المتقاعسين استكمال تلك الإجراءات فى موجات الإزالة القادمة.

 

حى العجمى بالاسكندرية (1)
حى العجمى بالاسكندرية 
حى العجمى بالاسكندرية (2)
حى العجمى بالاسكندرية 
حى العجمى بالاسكندرية (3)
حى العجمى بالاسكندرية

اخبار الاسكندرية

تقنين الاراضى

حى العجمى

حق الانتفاع

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