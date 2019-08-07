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صور.. بعثة الحج الرسمية تقوم بجولة على مستشفيات مكة لتفقد حالة المرضى المصريين

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 12:39 م
صور.. بعثة الحج الرسمية تقوم بجولة على مستشفيات مكة لتفقد حالة المرضى المصريين بعثة الحج
كتبت آمال رسلان

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قامت البعثة الرسمية للحج، بجولة صباح اليوم لعدد من مستشفيات مكة المكرمة وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للحجاج المصريين المتواجدين لتلقي العلاج، وشملت الجولة كلا من مستشفيتى النور التخصيص والملك عبد العزيز آل سعود.
 
وزارت البعثة المرضى المصريين، حيث أكدت أن هناك تواصل دائم وتنسيق مستمر مع  السلطات والأجهزة السعودية لمتابعة الحالات المرضية، في حين تقوم غرفة عمليات رئيسية بالبعثة بكتابة تقارير يومية بالحالات فى بعثات الحج المصرية الثلاث السياحى والداخلية والتضامن.
 
 
 
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وأضاف رئيس البعثة أن هناك جهود كبيرة تبذل لمتابعة الحجيح في مشاعر منى وعرفات، حيث تقوم اللجان المختصة بمعاينة المخيمات التي سيقيم بها الحجاج، كما تم توزيع أرشادات طبية لتوعيتهم خلال تأدية المناسك، وتم التنسيق مع الجانب السعودى للحالات المزمنه لتوفير الرعاية الطبية.
 
 
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ومن جانبه قال الدكتور فواز الجهيني مدير مستشفى النور التخصصي، إن أعداد الحالات المصرية التي تلقت العلاج بمستشفى النور بلغت 17 حالة منذ بداية موسم الحج، ما بين أمراض باطنة وعمليات جراجيه، وتعد تلك الأعداد قليلة مقارنة بالبعثات الأخرى، ولافتا إلى أنه وجاري متابعتها حتى شفائها وخروجها لاستكمال المناسك.
 
وأشار إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة للأمراض المعدية، خلال الموسم الحالى، وطالب الجهيني الحجاج بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الطبية المعلنة من قبل وزارة الصحة السعودية لتلافي ضربات الشمس.
 
 
 
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بعثة الحج

موسم الحج

حج1440

المشاعر المقدسة

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