صور.. العثور على قطع أثرية داخل منزل فى بنى سويف

بنى سويف ـ هانى فتحى

قررت النيابة العامة ببنى سويف، اليوم الأربعاء، إيداع عدد من القطع الأثرية بعد العثور عليها داخل منزل مواطن بقرية غياضة الغربية التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف داخل المخزن المتحفى باهناسيا.

وشكل جمال السمسطاوى مدير عام آثار مصر الوسطى لجنة برئاسة عمر زكى مدير عام آثار بنى سويف، وعضوية قرنى فرحات مدير عام ترميم بني سويف والفيوم، محسن جاب الله، ربيع عويس، أحمد سيد، محمد على، مفتشى آثار بنى سويف وقامت اللجنة بمعاينة المنزل حيث تبين وجود حفرة فى مدخل المنزل مباشرة غير منتظمة الشكل على عمق حوالى 3 متر.

فيما عثرت اللجنة في أحدى غرف المنزل على عدد من القطع الأثرية عبارة عن كتلة من حجر الجرانيت الرمادي ترجع للعصر الفرعوني مقاسها 103 سم طول × 32 سم عرض× 45 سم ارتفاع عليها بعض الحروف الهيروغليفية، وإناء فخاري مكسور فاقد لأجزاء لا توجد عليه زخارف لتقرر النيابة العامة إيداع القطع الأثرية داخل المخزن المتحفى باهناسيا المدينة.

وقامت اللجنة بنقل القطع الأثرية وإيداعها بالمخزن المتحفى باهناسيا تحت إشراف أمنى برئاسة العميد محمد فراج رئيس قسم شرطة السياحة والآثار ببنى سويف بعد موافقة الدكتور مصطفى الوزيرى أمين عام المجلس الأعلى للآثار على فتح المخزن، وتم تحرير محضر رقم 4013 لسنة 2019 إدارى ببا.