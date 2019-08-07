شحن 3200 طن صودا كاوية وتداول 35 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد – السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالى حركة السفن اليوم الأربعاء 35 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينتين وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة MARMARA وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 96 متر والغاطس 5 متر، وذلك لشحن 3200 طن صودا كاوية من الميناء، وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 4 سفن .

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.