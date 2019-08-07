سفر وعودة 2862 مصريا وليبيا و 236 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

تلقى اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1559 إلى الجانب الليبي، بينهم 283مصريا و1276 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 1303 بينهم 1015 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 288 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 116 شاحنة وعودة 120 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

كما نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 418 مخالفة مرورية وتحصيل 10 ألاف جنيه غرامات فورية.

قال اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 82مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم ضبط بيتش باجي و 5 تروسيكل و سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية أو تراخيص، وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.