سعر اليورو اليوم الأربعاء 7-8-2019 فى مصر .. و18.44جنيه للشراء

كتبت – سماح حمدى

ننشر أسعار اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى ، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7-8-2019، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 18.46 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء.



فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى 18.44 جنيه للشراء. 18.44 جنيه للشراء.

18.59 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.46 جنيه للشراء.

18.64 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك مصر 18.49 جنيه للشراء.

18.64 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك البركة 18.39 جنيه للشراء.

18.69 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.45جنيه للشراء.

18.61جنيه للبيع.



سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.5 جنيه للشراء.

18.71جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.43 جنيه للشراء.

18.6 جنيه للبيع.