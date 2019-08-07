رقم قياسى جديد لسعر الذهب فى مصر وعيار 21 يرتفع لـ685 جنيها للجرام

كتب – إسلام سعيد

كسر سعر الذهب حاجز الـ 1500 دولارا للأوقية قبل قليل فى التعاملات على المعدن النفيس عالميا، إذ ارتفعت أوقية الذهب مسجلة 1507 دولارا ليصل إجمالى ارتفاع الذهب 2.1 %.

وهنا فى مصر، ارتفعت أسعار المعدن النفيس لتسجل رقم قياسى جديد مسجلة 685 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسى بسوق الصاغة، مرتفعا 5 جنيهات قياسا على التعاملات الصباحية.

وأصبح إجمالى الارتفاع الذى شهده سعر الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 15 جنيها للجرام، كما سجل الذهب ارتفاع على مدار يومى الاثنين والثلاثاء بقيمة 10 جنيهات.

أسعار الذهب فى مصر:

عيار 18 يسجل 587.25 جنيه للجرام

عيار 21 يسجل 685 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 782.75 جنيه للجرام

الجنيه الذهب 5480 جنيها

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

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