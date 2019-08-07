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الذهب يسجل صعودا تاريخيا جديدا وعيار 21 يرتفع لـ 680 جنيها لأول مرة

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 11:57 ص
الذهب يسجل صعودا تاريخيا جديدا وعيار 21 يرتفع لـ 680 جنيها لأول مرة الذهب
كتب إسلام سعيد

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قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، إن سعر الذهب اليوم 7 أغسطس 2019 فى مصر سجل ارتفاعا بقيمة 10 جنيهات ليبلغ 680 جنيها للجرام حتى الآن من عيار 21، وهو أعلى سعر سجله الذهب فى تاريخه.
 
وأضاف واصف لـ اليوم السابع، أن النقطة السعرية الجديدة التى وصل لها سعر الذهب فى مصر هى الأعلى على الإطلاق، بسبب الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الذهب عالمياً.
 

وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي:

عيار 18 سجل اليوم 582.85 جنيه للجرام

عيار 21 سجل اليوم 680 جنيها للجرام
 
عيار 24 سجل اليوم 777 جنيها للجرام
 
الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 5440 جنيها
 
أوقية الذهب تسجل الآن 1488 دولارا.
 
 
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 
أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.
 
واستبعد إيهاب واصف، اتجاه كبار المستثمرين وحائزى المعدن النفيس نحو البيع فى الساعات القادمة عقب صعود الذهب لأعلى نقطة سعرية عالميا منذ 6 سنوات، وأعلى نقطة محلية في تاريخ الذهب بمصر.
 
وقال، إن التوترات الأمريكية الصينية وكذلك التصعيد الإيرانى ضد ناقلات النفط وخفض اليوان الصينى كلها دفعت نحو الاتجاه لشراء الذهب عالمياً كملاذ آمن جراء هذه التوترات، لافتاً إلى أن خفض الفائدة أيضا في أمريكا ساهم فى رفع الطلب على المعدن النفيس.
 
وأشار واصف إلى أن التوقعات تشير إلى مزيد من الطلب على المعدن النفيس، إذا استمر التصعيد والحرب التجارية على هذا المستوى، وكذلك توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي كلها تصب فى اتجاه ارتفاع الأسعار.

أسعار الذهب

الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب فى مصر

اسعار الذهب اليوم فى مصر

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