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جولة داخل بورتو أكتوبر للتعرف على الإنجازات التى تمت حتى الأن

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 06:05 م
جولة داخل بورتو أكتوبر للتعرف على الإنجازات التى تمت حتى الأن بورتو أكتوبر
كتبت ـ أمانى سمير

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قامت شركة عامر جروب بدعوة الصحفيين المتخصصين فى مجال العقارات بعمل جولة داخل بورتو أكتوبر إحدى مشروعات الشركة، وذلك للتعرف على الإنجازات التى تمت حتى الأن.
 
بورتو أكتوبر (1)
 
يعد بورتو اكتوبر أحد مشروعات بورتو جروب السكنية والتى حققت طفرة حقيقية فى المشروعات السكنية الفندقية المميزة حيث لاقى المشروع قبول كبير فى الشارع واعتبروه واحد من أهم المنتجعات السكنية فى القاهرة والتى تقع قلب مدينة 6 أكتوبر وعلى بعد 5 دقائق من ميدان جهينة وهو واحدا من المشروعات الكبيرة، الذى تقدمه بورتو جروب كعلامة متميزة فى عالم الأستثمار العقارى فى مصر نظرا لثقة العملاء فى أسم بورتو والذى أصبح علامة متميزة فى عالم الأستثمار العقارى . 
 
بورتو أكتوبر (2)
 
ويعد مشروع بورتو أكتوبر واحدا من أكبر مشروعات بورتو جروب فى مدينة 6 أكتوبر، حيث يقع المشروع على مساحة قدرها مليون و381 الف و 925  مترمربع تقريبا.
 
بورتو أكتوبر (3)
 
وأكدت داليا الكردى رئيس القطاع التجارى بشركة بورتو جروب أن المساحة البنائية الإجمالية لمشروع بورتو أكتوبر تبلغ حوالى 646000 متر مربع تتألف من أربع مناطق رئيسية بالاضافة الى الخدمات المميزة للمشروع، ليصبح واحدا من المشروعات العملاقة فى مصر.بحجم استثمارات يصل الى 7 مليار 771 مليون 465 الف و 617 جنيها .
 
بورتو أكتوبر (4)
 
وحتى تتوافر كل سبل الراحة لقاطنى بورتو أكتوبر فقد صمم المشروع ليكون مجتمع سكنى فندقى متكامل حيث يضم بجانب الوحدات ذات الطابع المعمارى المتميز والمساحات المختلفة والتى تلائم أحتياجات العملاء المختلفة. 
 
بورتو أكتوبر (5)
 
مجموعة مميزة من الفيلات والشقق الفندقية المميزة يصل عددها الى حوالى 4567 التى تطل على مساحات شاسعة من الخضرة، بالإضافة إلى  مجموعة من البحيرات تصل مساحتها الى حوالى 19000 متر، ووسط هذه البحيرات نافورة راقصة لتصبح المنطقة ذات طابع مميز كما عودت بورتو عملائها.
 
بورتو أكتوبر (6)
 
بالإضافة إلى الحدائق الكبيرة المتميزة، ويضم المشروع إدارة فندقية مميزة بجانب مجموعة مميزة من الفيلات والشقق. وقد وصلت نسبة المبيعات فى المشروع 54 %  بحجم مبيعات المشروع حوالى 9.319.386.023 جنيها ووصل حجم المبيعات الفعلية للمشروع 4.995.132.918 جنيها كما وصلت نسبة الانشاءات فى المشروع حوالى 46 % ووصل عدد الوحدات المباعة من المشروع حوالى 2951 وحدة تقريبا .
 
بورتو أكتوبر (7)
 
ويتميز مشروع بورتو اكتوبر بوجود  ثلاث مناطق تجارية لها طراز خاص تمنح القاطنيين والزائرين على حد سواء متعة التسوق من أرقى المحلات  التى سوف تتواجد فى هذه المناطق المتميز،ة بجانب هايبر ماركت .و ثلاث مدارس دولية  ( امريكية – بريطانية – المانية )  ومستشفى دولى وكلوب هاوس .
 
بورتو أكتوبر (8)
 
ملحق به حمام سباحة وكافيهات و نادى بورتو والذى يضم مجموعة مميزة من الملاعب تغطى كل الأعمار وكل الأختيارات وحتى تتوافر كل سبل الراحة لقاطنى بورتو أكتوبر .
 
بورتو أكتوبر (9)
 
وأضافت داليا الكردى أن المشروع بدأ تسليمات الوحدات المباعة وأن هناك حوالى 860 فيلا جاهزة على التسليم و280 وحدة اخرى جاهزة للتسليم فى ستانلى و 360 وحدة جاهزة للتسليم فى البوليفار هذا بجانب أنه تم إفتتاح الـ كلوب هاوس منذ عدة اسابيع .
 
بورتو أكتوبر (10)
 
يذكر أن مشروع بورتو اكتوبر يوفر جميع الخدمات ووسائل الترفيه والتى تهم كل أفراد الأسره وتتيح لهم  قضاء أمتع الأوقات، من خلال أشهر المطاعم  والكافيهات العالميه وكرنفالات بابا بورتو، بجانب الحفلات التى تقيمها مجموعة بورتو جروب طوال السنة ، مع الأستمتاع بعروض النافورة الراقصة كما يحتوى المشروع على ركوب الخيل و هو ما يضفى اجواء بورتو العائلية ذات الطابع الخاص  .
 
بورتو أكتوبر (11)
 
والجدير بالذكر أن مشروع بورتو اكتوبر يوفر جميع الخدمات ووسائل الترفيه والتى تهم كل أفراد الأسره وتتيح لهم  قضاء أمتع الأوقات، من خلال أشهر المطاعم  والكافيهات العالميه والتمتع بركوب الخيل وكرنفالات بابا بورتو، بجانب الحفلات التى تقيمها مجموعة بورتو جروب طوال السنة ، مع الأستمتاع بعروض النافورة الراقصة.

بورتو أكتوبر (12)
 

بورتو أكتوبر

داليا الكردى

اخبار الاقتصاد

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