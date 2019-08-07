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تعليم الإسكندرية: خفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى إلى 210 درجة

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 07:49 م
تعليم الإسكندرية: خفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى إلى 210 درجة الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

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قال يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم أن الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية اعتمد اليوم مذكرة خفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بالإسكندرية إلى ( 210 ) وذلك لوجود أماكن شاغرة والبالغ عددها ( 4098 )  ببعض المدارس الثانوية بالإدارات التعليمية 
 
وأشار " الديب" فى بيان صادر اليوم  أن المرحلة الأولى  كان الحد الأدنى للقبول  (215) درجة وبلغ عدد المتقدمين  (19977)  طالبًـا بالمرحلة الأولى . 
 
وفي سياق متصل أكد الديب أن تعليم الإسكندرية يستعد على قدم وساق للعام الدراسي 2019 - 2020 سواء بصيانة المدارس لتوفير بيئة تعليمية  آمنة للطلاب ، أو ببرامج التنمية المهنية للمعلمين وفق المنظومة التعليمية المطورة للصفوف الأولى Education 2.0 أو ببرامج التنمية المهنية للقيادات المدرسية 
 
 
  وقد تابع الديب على مدار اليومين الماضيين امتحانات الطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة النووية بالضبعة . والتي أقيمت بمركز التطوير التكنولوجي بمديرية تعليم الإسكندرية.
 
 

الاسكندرية

تعليم الاسكندرية

الثانوى العام

قبول الثانوى العام

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