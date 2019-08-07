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تصميمات المبانى التراثية فى ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 12:19 م
تصميمات المبانى التراثية فى ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير

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ينظم مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمى بمكتبة الإسكندرية، ورشة عمل بعنوان "الربط بين التصميم الداخلى والخارجى للمبانى التراثية بالإسكندرية"، وذلك فى الفترة من 19 إلى 21 أغسطس 2019.

تتناول الورشة مقدمة عن تاريخ وحضارة الإسكندرية، ونبذة عن تراثها المعماري، وكذلك مبادئ وأسس التصميم الداخلي، والاتجاهات والطرز المختلفة للتصميم الداخلي، كما تتضمن الورشة كيفية ابتكار تصميمات ذات فكر يعتمد على الربط بين التصميم الداخلى والخارجى للمبانى التراثية بالإسكندرية.

يقوم بالتدريب فى الورشة الدكتور مينا نادر، مصمم جرافيك بمركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، وحاصل على دكتوراه فى إعادة توظيف الحيزات الداخلية للمبانى التراثية بالإسكندرية.

وتأتى الورشة فى إطار اهتمام مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بدراسة الإسكندرية فى جميع العصور من كافة المجالات الثقافية مثل التراث الملموس وغير الملموس والآثار والفنون، بالإضافة الى دراسة الوضع الراهن للمدينة فى القطاعات التنموية المختلفة كالمواصلات والإسكان والزراعة والصناعة، وأيضًا دراسة مستقبل المدينة وامتداداتها العمرانية.

 

 

 


الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

مركز الدراسات

حضارة البحر المتوسط

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