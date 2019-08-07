سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 07 أغسطس 2019 06:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

بوركينا فاسو تسمح بعلاج "وسيط نزاع دارفور" بفرنسا للمرة الثانية منذ سجنه

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 05:24 م
بوركينا فاسو تسمح بعلاج "وسيط نزاع دارفور" بفرنسا للمرة الثانية منذ سجنه جبريل باسولى
كتبت – هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ذكرت وكالة بانا للصحافة الإفريقية، اليوم الأربعاء، أن القضاء البوركينى سمح مرة أخرى بسفر الجنرال جبريل باسولى، للعلاج فى فرنسا، وهو محبوس على ذمة اتهامه بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري فى بوركينا فاسو سبتمبر 2015.
 
واعتقلت السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو جبريل باسولي، بعد أشهر من المضايقات السياسية رفضت خلالها ترشيحه للانتخابات الرئاسية في أغسطس عام 2015.
 
ومنذ ذلك الوقت تنشط دوائر إقليمية ودولية فى مساع مكثفة للإفراج عن باسولي أو تقديمه للمحاكمة. 
 
ساهم الدبلوماسي ذائع الصيت في مساع لحل عدة أزمات في القارة الإفريقية ويتمتع بثقل إقليمي ودولي مقدر، كما أنه يحظى بشعبية واسعة في بلاده أثارت غيرة كثير من منافسيه السياسيين.
 
وخلال توليه دور الوسيط المشترك لحل نزاع دارفور ، كسب باسولي احترام جميع أطراف النزاع وتقديرها وأقر الجميع بسعي الرجل الحثيث للوصول لحل عادل ومرض لجميع أطراف القضية حتى أولئك الذين لم يكونوا طرفا في وثيقة الدوحة ظلوا يشهدون له بذلك.
 
وتبني الحكومة اتهاماتها على تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية مجهولة المصدر وزعت عبر الوسائط الإلكترونية في 15 نوفمبر 2015 ، قيل أنها بين جبريل باسولي ورئيس برلمان ساحل العاج قييوم سورو وتتضمن ما اعتبرته السلطات دليلا قاطعا على تورط باسولي في الانقلاب.
 
وقام الدفاع بالتحقق من صحة تلك التسجيلات عن طريق مكتب فرنسي مختص في التلاعب الالكتروني بالأصوات وجزم التقرير الذي اعده نوربير بولفان بأنها مفبركة من محادثة هاتفية بين الرجلين. ولم تأمر المحكمة حتى الان بالتحقيق في مصدر هذه التسجيلات والتحقق من صحتها.
 
يشار إلى أن حكومة بوركينا فاسو سبق لها إصدار أمر قبض ضد رئيس برلمان ساحل العاج المجاورة مستندة في ذلك على التسجيل الصوتي المزعوم للمكالمة الهاتفية مع باسولي إلا أنها تراجعت وألغت الخطوة.

جبريل باسولى

دبلوماسى افريقى

بوركينا فاسو

ساحل العاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اليونيسيف: معظم فتيات بوركينا فاسو يتزوجن قسرا قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 01:25 م

مقتل 14 مدنيا على الأقل فى هجوم لمتشددين شمال بوركينا فاسو

السبت، 27 يوليه 2019 07:31 م

الفراعنة على موعد مع الأولاد بدور الـ 16 بأمم أفريقيا 2019.. 21 عاما على آخر مواجهة بذكريات بوركينا فاسو وهدفى الصقر وطارق مصطفى.. ومصر تحتاج إقصاء البافانا بافانا لاستكمال رحلة اللقب الأفريقى الثامن

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:18 م

قبل كان 2019.. 4 عواصم لـ"الفرحة المصرية" والبحث عن النجمة الثامنة من القاهرة.. السودان شاهد عيان على فوز مصر بالكأس الأولى.. بوركينا فاسو والتتويج الثانى للفراعنة خارج العاصمة.. وغانا وأنجولا الفرحة الأخيرة

الخميس، 20 يونيو 2019 04:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رحيل المخرجة الكبيرة علوية زكى عن عمر يناهز الـ 93 عامًا

رحيل المخرجة الكبيرة علوية زكى عن عمر يناهز الـ 93 عامًا

عبر الموشن جرافيك .. دار الإفتاء تذكر بفضائل العشر من ذي الحجة

عبر الموشن جرافيك .. دار الإفتاء تذكر بفضائل العشر من ذي الحجة

أكثر من 13000 حاج نيجيري في مكة يؤدون فريضة الحج

أكثر من 13000 حاج نيجيري في مكة يؤدون فريضة الحج

فيديو.. دار الإفتاء: المتوفى بمرض السرطان شهيد

فيديو.. دار الإفتاء: المتوفى بمرض السرطان شهيد

الرجلان .. نجيب ساويرس وأحمد أبو هشيمة دائما فى خدمة الوطن .. مئات الملايين من الجنيهات تبرعات "نجيب" و "أبو هشيمة" لخدمة المجتمع وجهود التنمية ومساندة الفئات الأكثر احتياجا .. تعظيم سلام لرجال الأعمال المخلصين

الرجلان .. نجيب ساويرس وأحمد أبو هشيمة دائما فى خدمة الوطن .. مئات الملايين من الجنيهات تبرعات "نجيب" و "أبو هشيمة" لخدمة المجتمع وجهود التنمية ومساندة الفئات الأكثر احتياجا .. تعظيم سلام لرجال الأعمال المخلصين

ورلد ريسورس: ربع سكان العالم سيعانون من الجفاف قريبا

ورلد ريسورس: ربع سكان العالم سيعانون من الجفاف قريبا

شاهد فى دقيقة.. قائمة أسماء أكبر الخاسرين بـ"الإثنين الأسود" للأسهم الأمريكية

شاهد فى دقيقة.. قائمة أسماء أكبر الخاسرين بـ"الإثنين الأسود" للأسهم الأمريكية

فيديو.. رقاق العيد من إيد "أم سيد".. 20 سنة ولسه مكملة

فيديو.. رقاق العيد من إيد "أم سيد".. 20 سنة ولسه مكملة

الجمعة.. تصعيد ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية إلى عرفات

الجمعة.. تصعيد ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية إلى عرفات

وزير الإنتاج الحربى يبحث مع سفير الصين سبل تعزيز التعاون المشترك

وزير الإنتاج الحربى يبحث مع سفير الصين سبل تعزيز التعاون المشترك

بخيوط من الذهب والفضة.. تعرف على التكلفة الإجمالية لصناعة كسوة الكعبة

بخيوط من الذهب والفضة.. تعرف على التكلفة الإجمالية لصناعة كسوة الكعبة

مئات المواطنين فى ألمانيا يستغيثون بالشرطة.. مش هتصدق السبب

مئات المواطنين فى ألمانيا يستغيثون بالشرطة.. مش هتصدق السبب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة