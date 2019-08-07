انتحار شاب بتناول أقراص السوس بسبب أزمة نفسية بأسيوط

أسيوط- فريق المحافظات

انتحر شاب بتناول أقراص السوس السامة بسبب مروره بأزمة نفسية وخلافات عائلية بقرية منقباد بأسيوط وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أسيوط الجامعى تحت تصرف النيابة.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى اخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية منقباد التابعة للمركز بانتحار "م.م" 15 سنة وإنهاء حياته بتناول أقراص السوس السامة ونقل الجثة لمستشفى أسيوط الجامعى.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة لموقع البلاغ وتبين من التحريات الأولية أن الطفل يمر بأزمة نفسية بسبب ظروف عائلية.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة لعرضها على الطب الشرعي واستخراج تقرير الوفاة وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة المتبعة في مثل تلك الوقائع.