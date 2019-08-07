سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 07 أغسطس 2019 12:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

انتحار شاب بتناول أقراص السوس بسبب أزمة نفسية بأسيوط

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 12:35 م
انتحار شاب بتناول أقراص السوس بسبب أزمة نفسية بأسيوط جثه - أرشيفية
أسيوط- فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتحر شاب بتناول أقراص السوس السامة بسبب مروره بأزمة نفسية وخلافات عائلية بقرية منقباد بأسيوط وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أسيوط الجامعى تحت تصرف النيابة.

 

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى اخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية منقباد التابعة للمركز بانتحار "م.م" 15 سنة وإنهاء حياته بتناول أقراص السوس السامة ونقل الجثة لمستشفى أسيوط الجامعى.

 

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة لموقع البلاغ وتبين من التحريات الأولية أن الطفل يمر بأزمة نفسية بسبب ظروف عائلية.

 

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة لعرضها على الطب الشرعي واستخراج تقرير الوفاة وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة المتبعة في مثل تلك الوقائع.


حوادث اسيوط

انتحار شاب

تناول اقراص السوس

مركز اسيوط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مشرحة زينهم تنتهى من تسليم 21 جثة من ضحايا حادث معهد الأورام لأسرهم

مشرحة زينهم تنتهى من تسليم 21 جثة من ضحايا حادث معهد الأورام لأسرهم

شاهد فى دقيقة.. كأس الأمم الأفريقية تطيح بـ9 مدربين

شاهد فى دقيقة.. كأس الأمم الأفريقية تطيح بـ9 مدربين

السيسى: نحتاج موازنة تقدر بـ "تريليون دولار" لدولة بحجم مصر

السيسى: نحتاج موازنة تقدر بـ "تريليون دولار" لدولة بحجم مصر

الزراعة تقدم روشتة لكيفية الذبح الشرعى لخروف العيد × 5 معلومات

الزراعة تقدم روشتة لكيفية الذبح الشرعى لخروف العيد × 5 معلومات

فيديو معلوماتى .."لعب الكرة مش تسلية وخلاص".. اعرف فوائده الصحية

فيديو معلوماتى .."لعب الكرة مش تسلية وخلاص".. اعرف فوائده الصحية

الحكومة تعلن أجازة عيد الأضحى من السبت إلى الأربعاء للعاملين بالدولة

الحكومة تعلن أجازة عيد الأضحى من السبت إلى الأربعاء للعاملين بالدولة

ناشئات مصر يهزمن سويسرا 3 / 0 ويتأهلن لربع نهائى بطولة العالم للاسكواش

ناشئات مصر يهزمن سويسرا 3 / 0 ويتأهلن لربع نهائى بطولة العالم للاسكواش

"إنها مصر يا سادة".. إنشاء 9 مصانع جديدة على مساحة 400 فدان فى 36 شهرا

"إنها مصر يا سادة".. إنشاء 9 مصانع جديدة على مساحة 400 فدان فى 36 شهرا

السكة الحديد تعلن تشغيل 3 قطارات من القاهرة والإسكندرية لخدمة أهالى النوبة غدا

السكة الحديد تعلن تشغيل 3 قطارات من القاهرة والإسكندرية لخدمة أهالى النوبة غدا

تويتر تعترف باستخدام بيانات مستخدمين فى الدعاية دون إذن

تويتر تعترف باستخدام بيانات مستخدمين فى الدعاية دون إذن

ريال مدريد يواجه سالزبورج النمساوى استعدادًا للموسم الجديد

ريال مدريد يواجه سالزبورج النمساوى استعدادًا للموسم الجديد

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة