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الكويت تدين بشدة التفجير الإرهابي في أفغانستان

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 05:19 م
الكويت تدين بشدة التفجير الإرهابي في أفغانستان انفجار كابول
أ ش أ

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استنكرت الكويت وأدانت بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مقر للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين.

جاء ذلك خلال برقية عزاء بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم ،الأربعاء، إلى الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الإرهابي، سائلًا المولى تعالى أن يتغمد ضحايا هذا الهجوم الإرهابي بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وشدد أمير الكويت على موقف بلاده الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

كما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس الأفغاني.


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كابول

افغانستان

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تفجير كابول

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