الجيش الليبى: المعركة فى طرابلس وصلت إلى مراحلها الأخيرة

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أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن المعركة في طرابلس وصلت إلى مراحلها الأخيرة، موجها التحية لكل مقاتلي الجيش على مجهوداتهم.

وأضاف المسماري - في تصريحات أوردها موقع بوابة أفريقيا اليوم الأربعاء - أنه تم رصد خط طائرات كثيف من تركيا نحو مصراتة، مشيرا إلى أن الجيش دمر طائرة خاصة في مصراتة قادمة من تركيا على متنها شحنة كبيرة من الأسلحة.

وذكر أن قادة الإخوان المسلمين في قطر وتركيا أصيبوا بإحباط كبير بعد إسقاط الجيش طائرة الإمداد في المطار، موجها الاتهام لقطر بدفع ثمن شحنة الطائرة.

ووجه المسماري تحذيرا للتنظيمات الإسلامية خاصة جماعة الإخوان، قائلا: "هزيمتكم الآن ثابتة ونحن نراقب كل تحركاتكم ونواياكم ونحذركم من الاحتماء بالمواقع المدنية".

يذكر أن الجيش الليبي قد استهدف قبل يومين، طائرة شحن عسكرية تركية من طراز (يوشن أي آل 76)، محملة بشحنة طائرات مسيرة وصواريخ موجهة لدعم المليشيات المسلحة.