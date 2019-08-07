التنظيم والإدارة بالفيوم تبحث 9900 شكوى من مختلف القطاعات الحكومية

الفيوم – رباب الجالى

صرحت فدية نعمان عبد الحميد مدير مديرية التنظيم والإدارة بالفيوم، أن المديرية قامت بعدد من الأنشطة والفعاليات خلال شهر يوليو، شملت مختلف أقسام وإدارات المديرية.

ولفتت إلى أنه تم فى خلال شهر يوليو 2019 العديد من الأعمال تتمثل فى مراجعة محاضر لجان شئون العاملين لقطاعات مختلفة وتعزيز بدل عدوى ومخاطر وأجازات اعتيادية وبعض بنود العاملين المؤقتين ممن أتموا ثلاث سنوات بالصناديق والحسابات الخاصة ومشروع الخبز والمتعاقدين على بند أجور موسميه ومركز المعلومات.

وأشارت فدية نعمان إلى أنه تم دراسة تمويل درجات أسر الشهداء طبقا لقرار مجلس الوزراء والتسوية بالمادة 76 والرسوب الوظيفى والترقيات والمكلفين بمديرية الصحة والإحالة إلى المعاش المبكر وتثبيت حراس أمن التربية والتعليم والأجور الموسمين والعمال بمديرية الصحة ودراسة تمويل وإعادة توزيع أوائل الخريجيين والماجستير والدكتوراة بالديوان العام والوحدات المحلية، بالإضافة إلى دراسة تثبيت السائقين بطب الأسرة .

وقد بلغت عدد الشكاوى الجارى بحثها ودراستها حوالى 9900 شكوى من مختلف القطاعات بمؤسسات الدولة بمحافظة الفيوم، إضافة إلى القيام بالمتابعات الوحدات الصحية ،بالإضافة إلى حصر إحتياجات التدريب بمديريات الخدمات والرد على الشكاوى الواردة فى قطاعات الديوان العام والتربية والتعليم والصحة والشئون الأجتماعية والطب البيطرى والزراعة والتنمية والإسكان وغيرها .