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البنتاجون: داعش يؤسس شبكة سرية فى سوريا والعراق

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 04:41 ص
البنتاجون: داعش يؤسس شبكة سرية فى سوريا والعراق تنظيم داعش
وكالات الأنباء

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الأربعاء، أن تنظيم داعش الإرهابى (المحظور فى روسيا وبعض الدول) قام فى الأشهر الأخيرة بتوسع وتعزيز شبكة سرية فى سوريا والعراق، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وقال المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية جلين فاين، فى تقرير حول نجاحات التحالف فى الحرب ضد تنظيم داعش: "واصل تنظيم داعش الإرهابى خلال فترة أبريل- يوليو 2019، الانتقال من تكتيكات الاحتفاظ بالأراضى بمفرده إلى حركات التمرد فى سوريا، وقام بتعزيز قدرات المتمردين فى العراق". 


وأَضاف: "يشير التقرير الذى لا شك فيه لقيادة غرفة عمليات محاربة داعش، أن التنظيم قام بشن الهجمات الانتحارية وعمليات الخطف وحرق المحاصيل، سواء فى العراق أو فى سوريا. بالإضافة إلى ذلك، قام تنظيم داعش بإنشاء خلايا ولادة جديدة فى سوريا وسعى إلى توسيع نقاط القيادة والسيطرة فى العراق".

هذا وتعانى سوريا، منذ مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله قوات الجيش السورى بمواجهة جماعات مسلحة تنتمى لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة"، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

 


تنظيم داعش

البنتاجون

سوريا

العراق

حركات التمرد

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