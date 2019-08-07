اكتمال تفويج حجاج السياحى من المدينة إلى مكة استعدادا لـ"عرفات"

كتبت آمال رسلان

تتابع وزارة السياحة مع بعثة الحج فى مكة المكرمة خطة نقل 36 ألف حاج إلى المشاعر المقدسة فى منى وعرفات والمزدلفة، حيث أكد مجدى شلبى رئيس بعثة الحج السياحى أن اليوم يشهد تفويج آخر حجاج القطاع السياحى من المدينة المنورة لمكة المكرمة استعدادا لبدء تصعيد الحجاج للمشاعر المقدسة.

وأكد شلبي أن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط تتابع علي مدار الساعة مع أعضاء بعثة الحج السياحي تقارير أعضاء اللجنة العليا للحج للوقوف على إنجاز تفويج الحجاج المصريين حسب الخطط المقررة ومدي مطابقة الخدمات المقدمة من الشركات السياحية للحجاج للمعايير الوزارية المنظمة لذلك، ومدي التزام الشركات بتنفيذ البرامج والاشتراطات المتفق عليها مع عملائها من ضيوف الرحمن.

كما تم موافاة الوزيرة بالخطط البديلة لسرعة وكفاءة التعامل مع اي حالات طارئة مشددة على رفع درجة الاستعداد لتجنيب الحجاج المصريين أي مشكلة، مشيرا إلى أن أعضاء البعثة يقومون بالمرور على الحجاج المتواجدين في مكة المكرمة للاطمئنان على حالاتهم والتأكد من توفر جميع الاحتياجات.

وأصدرت الوزيرة توجيهاتها لبذل قصارى الجهد لتقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة المصريين وتوفير كافة سبل الرعاية والراحة لهم أثناء تأديتهم للمناسك في الأراضي المقدسة، والقيام بمتابعة ومراقبة أداء شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج، مشيرة إلى اللجان التابعة للوزارة والمتواجدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة لخدمة حجاج السياحة، ومتابعة أية مشاكلات قد تطرأ وحلها فور تلقيها.