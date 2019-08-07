اعتماد 10 ملايين جنيه لمد شبكات الكهرباء للتجمعات السكانية الصحراوية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة مبلغ 10 مليون جنية من الخطة الإستثمارية وذلك لمد شبكات الكهرباء لعدد من التجمعات السكنية الصحراوية.

تضمنت الأعمال تركيب محولات وأعمدة إنارة بمشتملاتها وتوفير مصادر التغذية داخل التجمعات السكنية وهى" تجمعات نجع الكميلات الأسود ـ الوفاء ـ ياسين شوق بمركز أبوالمطامير وتجمعات اليسر الكتلة بمركز وادي النطرون، وتجمع محمد سالم ضيف الله سالم بمركز بدر وتجمع الشاعر بمركز الدلنجات "كما محافظ البحيرة ومبلغ 2 مليون جنية من اعتمادات الخطة الأستثمارية لرفع كفاءة الإنارة على طريق الزراعى السريع بنطاق مراكز"كفر الدوار ـ أبو حمص ـ دمنهور ـ إيتاي البارود ـ كوم حمادة ."

من ناحية، أخرى شدد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم على سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالمدارس وذلك لاستقبال العام الداراسى الجديد موجها بتكثيف الجهود للانتهاء من صيانة جميع المدارس وتحقيق شروط السلامة والأمان بالمنشآت التعليمية .

وأكد وكيل وزارة التعليم على ضرورة تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة وتوفير الوسائل اللازمة لإنجاحها وكذلك غرس قيم المواطنة وتنمية روح الانتماء والولاء لدى الطلاب مع عقد ندوات تثقيفية لمواجهة مخاطر الإرهاب بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

وأشار وكيل وزارة التعليم العمل إلى منع عمليات النقل أو الندب للمعلمين بعد بداية العام الدراسى وتوزيع جميع المعلمين على المدارس لسد العجز فى مختلف التخصصات قبل بدء العام الدراسى الجديد.