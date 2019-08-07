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استجابة لـ"اليوم السابع".. إعادة تشغيل مجزر سنباط لإغلاقه لغرقه بمياه الصرف

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 07:01 م
استجابة لـ"اليوم السابع".. إعادة تشغيل مجزر سنباط لإغلاقه لغرقه بمياه الصرف افتتاح المجزر
الغربية محمد طارق

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فى استجابة لما نشر فى "اليوم السابع" بعنوان "مياه الصرف الصحى تغرق مجزر سنباط فى الغربية"، قامت مديرية الرى بمحافظة الغربية بالتنسيق مع إدارة الصرف الصحى، بحل مشكلة المجزر ورفع مياه الصرف وإعادة تشغيله من جديد استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

 

وقال توفيق عطية، أحد الأهالى والذى حرر محضر ضد وكيل وزارة الرى، أن مديرية الرى قامت بإرسال المعدات اللازمة لحل مشكلة الصرف الصحى والسحارة المتسببة فى المشكلة والتى كان قد توقف العمل بها، كما تم رفع المياه من العنابر وتم ممارسة الذبح من قبل جزارى القرية اليوم.

 

وكانت "اليوم السابع" قد تواصلت مع عادل عبد القادر وكيل وزارة الرى بمحافظة الغربية وتم إخطاره بالمشكلة، والذى أكد أنه سيتم رفع المياه وإعادة تشغيل المحرر فى خلال ساعات.

 


عيد الأضحى المبارك

ري الغربية

بيطري الغربية

مجازر الغربية

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