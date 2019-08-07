أوقاف الإسكندرية تنظم 55 أمسية دينية عن الحج

الإسكندرية - أسماء على بدر

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية 55 أمسية دينية، تحت عنوان "فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج" برعاية الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية، وتحت إشراف الشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة بحضور قيادات الدعوة بأوقاف الاسكندرية.



وأكد مدير الدعوة، فى بيان، أن المديرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة تشهد حراكاً على كافة الأصعدة وجميع المجالات وحالة من التنافس فى فعل الخيرات بين الأئمة فى جمع صكوك الأضاحى لخدمة للفقراء و الأكثر احتياجاً .

يذكر أن محافظة الإسكندرية تخطت الـ7 ملايين جنيه فى جمع صكوك الأضاحى، وتقع فى المركز الثانى بعد محافظة القاهرة.