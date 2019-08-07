أسعار العملات اليوم الأربعاء 7-8-2019

سعر الدولار الأمريكى اليوم
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى16.49 جنيه للشراء.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى16.51 جنيه للشراء.
سعر الدولار فى بنك مصر16.51 جنيه للشراء.
سعر الدولار فى بنك القاهرة16.5 جنيه للشراء.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى16.53 جنيه للشراء.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib16.49 جنيه للشراء.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية16.48 جنيه للشراء.
سعر الدولار فى بنك عودة16.52جنيه للشراء.
سعر اليورو الأوروبى اليومسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم ،ارتفاعاً طفيفاً ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.46 للشراء، 18.64 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليومسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.04 جنيه للشراء، و20.25 جنيه للبيع .
سعر الريال السعودى اليومسعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، وسجل سعر الريال 4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليومسعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 54.26 جنيه للشراء، 54.7 جنيه للبيع.
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