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أسعار العملات اليوم الأربعاء 7-8-2019

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 12:46 م
أسعار العملات اليوم الأربعاء 7-8-2019 عملات - ارشيفيه
كتبت - سماح حمدى

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تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 7-8-2019، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:

 

سعر الدولار الأمريكى اليوم

20170219032008208

​سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.49 جنيه للشراء.
16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.51 جنيه للشراء.
16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.51 جنيه للشراء.
16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.5 جنيه للشراء.
16.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.53 جنيه للشراء.
16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.49 جنيه للشراء.
16.59 جنيه للبيع. 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.48 جنيه للشراء.
16.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.52جنيه للشراء.
16.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم ،ارتفاعاً طفيفاً ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.46 للشراء، 18.64 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.04 جنيه للشراء، و20.25 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى اليوم

سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، وسجل سعر الريال 4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 54.26 جنيه للشراء، 54.7 جنيه للبيع.

 


اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى

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