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5 معلومات عن تعديلات قانون الاستثمار تعرف عليها

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 12:56 م
5 معلومات عن تعديلات قانون الاستثمار تعرف عليها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
كتب عبد الحليم سالم

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نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم، قرار موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تعرف عليها فى 5 معلومات.
 
1-  تضمنت التعديلات على القانون، إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 من هذا القانون .
 
2 - تضمنت التعديلات إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له.
 
3 - يتم ذلك مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي .
 
4 - شملت التعديلات إضافة بند 14 للمادة 74 تضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الاحصائية.
 
 
5 - تضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة برقم 91 مكرر، بأن يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري على مخالفة حكم البند رقم 14 من المادة 74 من القانون بغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه إذا ثبتت علمه بالمخالفة.

تعديلات قانون الاستثمار

التعديلات الجديدة للاستثمار

الحوافز الاستثمارية

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