وزير الدفاع اليمنى: الشعب لن يقبل ببقاء مليشيا الحوثى الموالية لإيران

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أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي أن الشعب اليمني ومؤسسته الدفاعية الوطنية لا يمكن أن يقبلوا بالعودة إلى الماضي البائد وبقاء مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران والمشاريع التدميرية الفوضوية ومخططات زعزعة أمن واستقرار اليمن ومساعي تحويله إلى منصة خطر لتهديد أمن المنطقة وأمن الملاحة الدولية.

وأوضح المسئول اليمني خلال حضوره اليوم بمأرب حفل استقبال وتكريم للضباط المتخرجين من المبتعثين للكليات العسكرية بدولة روسيا الاتحادية , أن ما تحقق في سبيل معركة استعادة الوطن وتحريره من المليشيا الحوثية ليس بقليل, مؤكدا التزام القوات المسلحة اليمنية بتعهداتها في مواصلة النضال وتقديم التضحيات دفاعاً عن الوطن ومكتسباته حتى تحقيق النصر.

وأشاد المقدشي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية ، بما يقدمه الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية في اليمن من دعم لإعادة بناء القوات المسلحة اليمنية وإسناد العمليات العسكرية ومساندة الشعب اليمني لاستعادة دولته ومؤسساته الدستورية.

من جهته ، قال قائد قوات تحالف دعم الشرعية في مأرب أن مليشيا الحوثي تعتبر أداة للمخططات الإيرانية التي تهدف لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة, مؤكدًا الوقوف مع اليمن وتقديم الدعم والمساندة لها حتى تحقيق الانتصار واستعادة الشرعية والمؤسسات الدستورية.