مياه الشرب بالقليوبية تجرى أعمال غسيل لفلاتر قها حرصا على صحة المواطنين

فريق المحافظات

تابعت المهندسة أمل فوزى رئيس مجلس مدينة قها بالقليوبية والمهندسة نهى عبد المؤمن رئيس فرع مياه قها، فتح محابس الغسيل بالمدينة وأعمال إضافة الكلور بالشبكة وكذلك أعمال غسيل وتطهير الفلاتر داخل المحطة.

وذلك للتأكد من جودة مياه الشرب والتأكد من سلامتها، وبتوجيهات المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بمتابعة أعمال الغسيل الدورى لشبكات المياه بمدينة قها.

أكدت أمل فوزى أن تلك أعمال الغسيل تتم بصفة دورية على جميع الفلاتر بكل مدن المحافظة من أجل تنقية مياه الشرب والتأكد من سلامتها حرصا على حياة المواطنين.