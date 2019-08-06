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منظمة التعاون الإسلامى تدين الحادث الإرهابى الذى وقع بمحيط منطقة القصر العينى

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 12:00 ص
منظمة التعاون الإسلامى تدين الحادث الإرهابى الذى وقع بمحيط منطقة القصر العينى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين
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 أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط منطقة القصر العيني، وأدى لسقوط قتلى وجرحى.
 
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين، عن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين تأكيده، وقوف المنظمة مع جمهورية مصر العربية في مكافحة الإرهاب والتطرف، ووقوف المنظمة مع حكومة مصر فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها ومصالحها.
 
وعبر العثيمين عن تعازيه ومواساته لقيادة وحكومة مصر ولأسر الضحايا ، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي المروع.

الحادث الإرهابي

القصر العيني

مكافحة الإرهاب

أحمد العثيمين

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