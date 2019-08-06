مسئول بـ(أفريكسم بنك): 2,3 مليار دولار قيمة محفظة استثمارات البنك فى مصر

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قال إبراهيم سانيا مدير الاستشارات وأسواق المال بالبنك الأفريقى للاستيراد والتصدير (افريكسم بنك) إن محفظة استثمارات البنك فى مصر تبلغ 2,3 مليار دولار، معتبرا أن مصر دولة هامة بالنسبة إلى البنك فهى تحتضن المقر الرئيسى له، والحكومة المصرية واحدة من أكبر الشركاء المساهمين فيه.

وأضاف سانيا - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش المنتدى السنوى للاستثمار فى أفريقيا الذى يعقده البنك الأفريقى للتنمية بالتعاون مع البنك الأفريقى للصادرات والواردات (أفريكسم بنك) - أن البنك يعمل مع الحكومات والقطاع الخاص، ويعتبر جميع الحكومات شركاء مساهمين فيه، إذ تساهم 51 دولة أفريقية فى رأس ماله.

وأكد أن البنك قدم تمويلات للعديد من البنوك المصرية، فمن إجمالى محفظة تبلغ قيمتها 2,3 مليار دولار؛ تستحوذ البنوك المحلية على نسبة 90%، وهذه البنوك تقدم تمويلات للاستثمار فى مشروعات متنوعة على رأسها المتعلقة بالطاقة.

وعلى صعيد جهود البنك لدعم الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية، قال إن بنديكت اوراما رئيس البنك الأفريقى لتنمية الصادرات يصطحب العديد من رؤساء مجالس إدارات الشركات المصرية فى جولاته الخارجية، حيث يعمل على تعريف قيادات الحكومات الأفريقية بهم، ومن ثم تتم مساعدتهم فى تأسيس مشروعات بدول القارة، وبذلك فالبنك كثيرا ما يضطلع بدور الراعى الرسمى للشركات المصرية التى ترغب فى القيام باستثمارات فى جميع الدول الأفريقية.

وفيما يتعلق بالمأمول من وراء مشروع طريق (القاهرة - كيب تاون) المنتظر تنفيذه ويستهدف تنشيط حركة التجارة بين الدول الأفريقية وبعضها البعض، قال سانيا "نتطلع إلى مشروع طريق (القاهرة كيب تاون)، ونأمل أن يأخذ هذا المشروع الشكل الذى تحتاجه الدول الأفريقية، ونبدى تفاؤلا كبيرا إزاؤه".

يذكر أن البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بانك" هو أهم مؤسسة مالية متعددة الأطراف فى أفريقيا مخصصة لتمويل وتعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها.

وتأسس البنك فى أكتوبر عام 1993 من قبل الحكومات الأفريقية والمستثمرين الأفارقة والمؤسسات الخاصة والمستثمرين غير الأفارقة.

والوثيقتان الأساسيتان التأسيسيتان لهما هما اتفاق التأسيس الذى يعطيها مركز المنظمة الدولية والميثاق الذى يحكم هيكلها وعملياتها. منذ عام 1994، وافقت على أكثر من 51 مليار دولار فى التسهيلات الائتمانية للشركات الأفريقية، بما فى ذلك حوالى 10.3 مليار دولار فى عام 2016. وتصل إجمالى اصول أفريكسيم بانك إلى 11.7 مليار دولار فى 31 ديسمبر 2016، وحصل البنك على تصنيف BB و، Baa1 (موديز)، وBBB- (فيتش). ويقع المقر الرئيسى للبنك فى القاهرة.