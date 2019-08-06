سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 02:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مسئول بـ(أفريكسم بنك): 2,3 مليار دولار قيمة محفظة استثمارات البنك فى مصر

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 01:18 م
مسئول بـ(أفريكسم بنك): 2,3 مليار دولار قيمة محفظة استثمارات البنك فى مصر البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال إبراهيم سانيا مدير الاستشارات وأسواق المال بالبنك الأفريقى للاستيراد والتصدير (افريكسم بنك) إن محفظة استثمارات البنك فى مصر تبلغ 2,3 مليار دولار، معتبرا أن مصر دولة هامة بالنسبة إلى البنك فهى تحتضن المقر الرئيسى له، والحكومة المصرية واحدة من أكبر الشركاء المساهمين فيه.

وأضاف سانيا - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش المنتدى السنوى للاستثمار فى أفريقيا الذى يعقده البنك الأفريقى للتنمية بالتعاون مع البنك الأفريقى للصادرات والواردات (أفريكسم بنك) - أن البنك يعمل مع الحكومات والقطاع الخاص، ويعتبر جميع الحكومات شركاء مساهمين فيه، إذ تساهم 51 دولة أفريقية فى رأس ماله.

وأكد أن البنك قدم تمويلات للعديد من البنوك المصرية، فمن إجمالى محفظة تبلغ قيمتها 2,3 مليار دولار؛ تستحوذ البنوك المحلية على نسبة 90%، وهذه البنوك تقدم تمويلات للاستثمار فى مشروعات متنوعة على رأسها المتعلقة بالطاقة.

وعلى صعيد جهود البنك لدعم الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية، قال إن بنديكت اوراما رئيس البنك الأفريقى لتنمية الصادرات يصطحب العديد من رؤساء مجالس إدارات الشركات المصرية فى جولاته الخارجية، حيث يعمل على تعريف قيادات الحكومات الأفريقية بهم، ومن ثم تتم مساعدتهم فى تأسيس مشروعات بدول القارة، وبذلك فالبنك كثيرا ما يضطلع بدور الراعى الرسمى للشركات المصرية التى ترغب فى القيام باستثمارات فى جميع الدول الأفريقية.

وفيما يتعلق بالمأمول من وراء مشروع طريق (القاهرة - كيب تاون) المنتظر تنفيذه ويستهدف تنشيط حركة التجارة بين الدول الأفريقية وبعضها البعض، قال سانيا "نتطلع إلى مشروع طريق (القاهرة كيب تاون)، ونأمل أن يأخذ هذا المشروع الشكل الذى تحتاجه الدول الأفريقية، ونبدى تفاؤلا كبيرا إزاؤه".

يذكر أن البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بانك" هو أهم مؤسسة مالية متعددة الأطراف فى أفريقيا مخصصة لتمويل وتعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها.

وتأسس البنك فى أكتوبر عام 1993 من قبل الحكومات الأفريقية والمستثمرين الأفارقة والمؤسسات الخاصة والمستثمرين غير الأفارقة.

والوثيقتان الأساسيتان التأسيسيتان لهما هما اتفاق التأسيس الذى يعطيها مركز المنظمة الدولية والميثاق الذى يحكم هيكلها وعملياتها. منذ عام 1994، وافقت على أكثر من 51 مليار دولار فى التسهيلات الائتمانية للشركات الأفريقية، بما فى ذلك حوالى 10.3 مليار دولار فى عام 2016. وتصل إجمالى اصول أفريكسيم بانك إلى 11.7 مليار دولار فى 31 ديسمبر 2016، وحصل البنك على تصنيف BB و، Baa1 (موديز)، وBBB- (فيتش). ويقع المقر الرئيسى للبنك فى القاهرة.


أ ش أ

البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير

وكالة أنباء الشرق الأوسط

الصادرات المصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد نجوم ليفربول فى جلسة التصوير الرسمية استعدادا للموسم الجديد

شاهد نجوم ليفربول فى جلسة التصوير الرسمية استعدادا للموسم الجديد

العيد ميكملش من غيرها.. طريقة عمل الكبسة باللحمة

العيد ميكملش من غيرها.. طريقة عمل الكبسة باللحمة

نانت الفرنسى يخطف نجم بيراميدز كريسيتان بينافنتى

نانت الفرنسى يخطف نجم بيراميدز كريسيتان بينافنتى

خطة الحكومة لتنمية وتطوير الساحل الشمالى × 11 معلومة

خطة الحكومة لتنمية وتطوير الساحل الشمالى × 11 معلومة

صور.. طالب يفاجئ والدته بـ"فوتوسيشن" تخرجه.. أحمد: بحاول أرد جزء من جمايلها

صور.. طالب يفاجئ والدته بـ"فوتوسيشن" تخرجه.. أحمد: بحاول أرد جزء من جمايلها

الحكومة تعلن البدء فى المشروع القومي للاستثمار الداجني بـ9 مناطق.. اعرفها

الحكومة تعلن البدء فى المشروع القومي للاستثمار الداجني بـ9 مناطق.. اعرفها

انفجار معهد الأورام.. 5 معلومات عن الحادث الإرهابى كشفها بيان الداخلية

انفجار معهد الأورام.. 5 معلومات عن الحادث الإرهابى كشفها بيان الداخلية

اهتمام إعلامى كبير بانفراد "اليوم السابع" بتسلم مصر آخر شرائح قرض صندوق النقد

اهتمام إعلامى كبير بانفراد "اليوم السابع" بتسلم مصر آخر شرائح قرض صندوق النقد

مميش: قناة السويس حققت أكبر عائد فى تاريخها بإجمالى 104 مليارات جنيه

مميش: قناة السويس حققت أكبر عائد فى تاريخها بإجمالى 104 مليارات جنيه

صلاح الأول والأخير.. شاهد أجمل أهداف ليفربول فى موسم 2018 / 2019

صلاح الأول والأخير.. شاهد أجمل أهداف ليفربول فى موسم 2018 / 2019

الفراعنة يخطفون الميدالية الذهبية فى الأولمبياد الخاص لكرة القدم بالهند

الفراعنة يخطفون الميدالية الذهبية فى الأولمبياد الخاص لكرة القدم بالهند

ناشئات مصر للاسكواش يتغلبن على فرنسا 3 / 0 فى بطولة العالم بماليزيا

ناشئات مصر للاسكواش يتغلبن على فرنسا 3 / 0 فى بطولة العالم بماليزيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة