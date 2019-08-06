محافظ كفر الشيخ لرؤساء المدن الجدد: محدش يزعل مواطن ولا يكسر بخاطره

كفر الشيخ - محمد سليمان

عقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً موسعاً برؤساء المراكز والمدن لتحسين الخدمات للمواطنين ومناقشة واستعراض عدد من الموضوعات التى تهم المواطنين، وسُبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم فى مختلف القطاعات بمحافظة كفر الشيخ، وذلك عقب إصدار محافظ كفر الشيخ حركة رؤساء المراكز والمدن أمس الإثنين، وذلك بحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من القيادات التنفيذية.

وكلف محافظ كفر الشيخ بالاهتمام بطلبات المواطنين وطلبات أعضاء مجلس النواب، واستكمال أعمال البنية التحتية، والتى بدأت من رصف وإنارة وكهرباء وغاز طبيعى من حيث انتهى إليه رئيس المدينة السابق، كأولويات أهمها النظافة ثم الإنارة ثم الرصف، وبعد ذلك المشروعات ومتابعتها، ومنها مشروعات الصرف الصحى ومشاكل مياه الشرب، والرى ثم تطهير المصارف والترع ثم إدخال الغاز ثم رد الشىء لأصله، مشددا على تواجد النواب فى شوارع المدن 24 ساعة، والتنسيق بين رؤساء المدن فى كل احتياجات وأولويات المواطنين لتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم، قائلاً: "محدش يزعّل مواطن ومحدش يكسر بخاطر المواطن"، بالإضافة إلى تنفيذ طلبات النواب بما لا يخالف القانون واللوائح القانونية، ونحن على مسافة واحدة من الجميع، وأوصاهم بالتعامل الجيد مع النواب وتقديم كافة الاحترام لهم".

وكلف محافظ كفر الشيخ رؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعى لحل مشاكل المواطنين، لافتاً إلى تعظيم دور المراكز التكنولوجية فى كل مركز ومدينة، ومن خلال مراكز الخدمة والمراكز التكنولوجية للتعامل مع الجمهور، لأن المراكز التكنولوجية هى أداة لتطوير المراكز والمدن، وتفعيل دور المتابعة الميدانية، والتفتيش المالى والإدارى للمرور على كل الوحدات الخدمية فى المراكز والمدن والقرى لمتابعة العمل وانتظام تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ أنه لا تهاون مع المقصرين بشأن التعديات الزراعية وأملاك الدولة، لافتا إلى أن أى مسئول يسمح بالتعدى على الأراضى الزراعية سيتم إحالته فوراً الى النيابة العامة، مع مصادرة المعدات ومواد البناء المستخدمة فى المخالفة وإعلان بيعها فى مزاد علنى، والتعاون مع مأمور أقسام الشرطة لإزالة التعديات، ومتابعة أعمال تغطية الترع والمصارف والتدبيش، فضلاً بعض الأماكن المغطاة بمواسير وأيضاً بالكتل السكنية مشدداً بضرورة إطلاع أى مقاول بناء على رخصة البناء ومراجعتها مع الوحدة المحلية المختصة، وإلا سيكون شريك فى المخالفة أمام القانون ويشطب من سجلات المقاولون مع اتخاذ كل الإجراءات ضده.

وكلف محافظ كفر الشيخ رؤساء المراكز والمدن بالإسراع فى أعمال التقنين لوضعى اليد على أراضى أملاك الدولة طبقاً للقانون، قائلاً: "نحتاج لتحقيق توقيع 100 عقد تقنين أسبوعيا".

وناقش محافظ كفرالشيخ استعدادات اجهزة المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن ورؤساء القطاعات والأجهزة المختلفة على مستوى المحافظة، برفع درجة الاستعداد خلال الأيام المقبلة، وفتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام الجمهور والعمل على نظافتها لاستقبال الرواد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع وبمدن ومراكز المحافظة.

ووجّه محافظ كفر الشيخ رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع والمدن ومراكز المحافظة على مدار 24 ساعة، وسرعة استكمال عمليات الرصف والإنارة والاهتمام بالحدائق والمتنزهات العامة بالإضافة إلى تكثيف الحملات المرورية وضبط السيارات المخالفة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية داخل شوارع ومدن المحافظة، ومتابعة حالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، فضلاً عن تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن لمواجهة أية مشاكل طارئة على أن يتم الإعلان عن أرقام تليفونات تلك الغرف فى أماكن واضحة بالوحدات المحلية، وتكثيف الدور الرقابى بالمرور على الأسواق، خاصة فيما يتعلق بمطابقة السلع للمواصفات والصلاحية والنظافة العامة وتوفر السلع الأساسية.

كما شدد على الاستعانة بشرطة المرافق فى تنظيم حركة البيع والشراء وحركة المرور والباعة الجائلين وعرض السلع وإخلاء الأرصفة بما يحقق سيولة المرور، والعمل على تشغيل وتفعيل دور نقاط الرقابة بالأسواق والتى تضم مفتش تموين وطبيب بيطرى ومفتش صحة وإدارى من الوحدة المحلية للحل الفورى لشكاوى المواطنين، وردع التجار المتلاعبين بالأسعار والعمل على نظافة الحدائق العامة وإعدادها لاستقبال الأطفال أثناء العيد وإزالة المخلفات أولا بأول وتشديد الرقابة، وعمل حملة لمكافحة الحشرات وناقلات الأمراض والبعوض بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية، وتحديد أماكن الساحات المخصصة لصلاة العيد والبالغة 360 ساحة بالتنسيق مع الأمن، ومتابعة أى مظاهر تعد على الأراضى الزراعية والمبانى خلال فترة إجازة العيد بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية وجهات الولاية.

وأكد محافظ كفر الشيخ توفير الخدمات العامة للمواطنين، وتأمين المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحى وغير ذلك، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، والمراكز الطبية والإسعاف؛ لاستقبال أى حالات مرضية، والحالات الحرجة خلال إجازة العيد وتواجد الأطباء وفروع الإسعاف مع وقف الإجازات لمفتشى التموين والأطباء والممرضين خلال أيام العيد.

من ناحية أخرى قال المحافظ إنه تمت إزالة 95 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل على مساحة 8539م2 مبان و13 فدانا و19 قيراطا أراضى أملاك دولة وأراضى زراعية بمراكز سيدى سالم وفوه وكفر الشيخ، ودسوق والحامول والرياض وقلين وبيلا وبلطيم ومطوبس، خلال عاشر أيام الموجة الـ13، والتى تضمنت إزالة حالة بمركز بيلا، و9 حالات مبان على أملاك الدولة بقرى "منية المرشد، الجزيرة الخضراء، مدينة مطوبس، إبيانة، ساحل عجمية، البراجة" بمساحة 926 م2 مبانى أملاك دولة بمركز ومدينة مطوبس.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما تم تنفيذ إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بقرى "سنديون، راشد، والعزبة الكبيرة، مدينة فوة، ترعة القضابة، وأرض ساحل وهدان" بمساحة 1234م2 مبانى أملاك دولة بمركز ومدينة فوه، هذا بالإضافة الى تنفيذ إزالة 10 قرارات إزالة بقرى "مرعى، الغنامين، الغبايشة، الروضة" بمركز سيدى سالم على مساحة 1103م2، وإزالة 3 حالات بمساحة 237 م2 بقرى الشيخ ابراهيم وأريمون بكفرالشيخ، وإزالة 101 م2 مبانى و9 قراريط أرض زراعية أملاك دولة بدسوق.

وقال المخافظ: كما تم تنفيذ 5 قرارات إزالة على مساحة 6 أفدنة و10 قراريط أراضى زراعية أملاك دولة بمركز الحامول، و14 حالة بمركز ومدينة قلين تضمنت 5 حالات أملاك دولة بمساحة 196 م2 مبانى وحالة بمساحة 4 قيراط أرض زراعية أملاك دولة و8 حالات على مساحة 8 أفدنة و6 قراريط أرض زراعية بنطاق مركز ومدينة قلين، و7 حالات بمساحة 713م2 مبانى أملاك دولة بقرى كفر العجمى، والكراكات وأبو بدوى ببيلا، و20 حالة بمساحة 4039 م2 مبانى أملاك دولة بزمام مركز بلطيم، و5 حالات بمساحة 7 أفدنة و4 قراريط أراض زراعية بنطاق مركز مطوبس ضمن أعمال الحملة الموسعة لاسترداد حق الشعب الموجة الـ13 عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتنفيذ حالات الإزالة لغير الجادين فى أعمال التقنين.