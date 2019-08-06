سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 09:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد يسلم عقود نهائية للمواطنين لسدادهم كامل الثمن لتقنين أوضاعهم

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 06:28 م
محافظ الوادى الجديد يسلم عقود نهائية للمواطنين لسدادهم كامل الثمن لتقنين أوضاعهم محافظ الوادى الجديد
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عقود تمليك نهائية للمواطنين الذى تم تقنين أوضاعهم وقاموا بتسديد كامل الثمن مقابل الأراضى المقننة، وذلك بحضور اللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة واللواء محمد سعد مساعد مدير أمن الوادى الجديد والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة .

وأوضح الزملوط، أنه جرى الانتهاء من تسليم 42 عقد نهائى لمن قاموا بتسديد كامل الثمن و 562 عقد ابتدائى لمن قاموا بتسديد 25% كامل المقدم وكذلك التسديد الجزئى للمقدم، موضحاً أنه تم الانتهاء من إجراءات الفحص والمعاينة بنسبة 100% لعدد طلبات التقنين البالغ عددها 3534 على مستوى المحافظة، مشيدا بتضافر جهود الأجهزة التنفيذية المشاركة لإتمام عمليات إجراءات التقنين.

وأكد محافظ الوادى الجديد، أن حملات الإزالة مستمرة بجميع المراكز للتعديات على أراضى الدولة للغير جادين الذين لم يسددوا 25% مقدم التقنين، وذلك لاسترداد حق الدولة، وأن المحافظة تهيب بالمواطنين لسرعة السداد حتى لا يتعرضوا للإجراءات القانونية المتبعة .

يذكر بأن المحافظة قامت بمنح تسهيلات للمواطنين فى السداد بنظام تقسيط المقدم 25 % على مدة 3 أشهر، وذلك تيسيرا عليهم لاستكمال إجراءات تقنين أوضاعهم .

 


الوادى الجديد

تقنين الأراضي

الزراعة بالوادى الجديد

عقود ملكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اليوم السابع: قناة السويس.. قناة المليارات

اليوم السابع: قناة السويس.. قناة المليارات

حبس وزير النقل الجزائرى السابق على ذمة التحقيق بتهمة الفساد المالى

حبس وزير النقل الجزائرى السابق على ذمة التحقيق بتهمة الفساد المالى

ترميم معهد الأروام بعد 48 ساعة من الحادث الإرهابى

ترميم معهد الأروام بعد 48 ساعة من الحادث الإرهابى

أول مولود فى الحج.. سيدة أفغانية أنجبت "محمد" فى مكة

أول مولود فى الحج.. سيدة أفغانية أنجبت "محمد" فى مكة

البنك المركزى: ارتفاع احتياطى مصر الأجنبى لـ 44.9 مليار دولار بنهاية يوليو

البنك المركزى: ارتفاع احتياطى مصر الأجنبى لـ 44.9 مليار دولار بنهاية يوليو

موجز أخبار مصر للساعة 6.. قناة السويس تحقق أعلى إيراد فى التاريخ

موجز أخبار مصر للساعة 6.. قناة السويس تحقق أعلى إيراد فى التاريخ

تفاصيل 48 ساعة من تحقيقات النيابة فى حادث معهد الأورام الإرهابى.. حركة "حسم" أعدت السيارة المحملة بالمتفجرات لتنفيذ عملية إرهابية.. وأقوال 6 من المصابين: فوجئنا بصوت الانفجار بعد تصادم السيارات

تفاصيل 48 ساعة من تحقيقات النيابة فى حادث معهد الأورام الإرهابى.. حركة "حسم" أعدت السيارة المحملة بالمتفجرات لتنفيذ عملية إرهابية.. وأقوال 6 من المصابين: فوجئنا بصوت الانفجار بعد تصادم السيارات

بلومبرج: اقتصاد مصر الأسرع نموا بالشرق الأوسط.. ومكافحة الفقر أقوى تحدياتها

بلومبرج: اقتصاد مصر الأسرع نموا بالشرق الأوسط.. ومكافحة الفقر أقوى تحدياتها

للحجاج.. إرشادات للوقاية من النزلات المعوية والإجهاد الحرارى أثناء المناسك

للحجاج.. إرشادات للوقاية من النزلات المعوية والإجهاد الحرارى أثناء المناسك

بالإنفوجراف .. قناة السويس تحقق أعلى عائد فى تاريخها

بالإنفوجراف .. قناة السويس تحقق أعلى عائد فى تاريخها

قناة السويس.. أعلى معدل تحويل للخزانة العامة للدولة × 10 معلومات

قناة السويس.. أعلى معدل تحويل للخزانة العامة للدولة × 10 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة