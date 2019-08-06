محافظ الوادى الجديد يسلم عقود نهائية للمواطنين لسدادهم كامل الثمن لتقنين أوضاعهم

فريق المحافظات

سلم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عقود تمليك نهائية للمواطنين الذى تم تقنين أوضاعهم وقاموا بتسديد كامل الثمن مقابل الأراضى المقننة، وذلك بحضور اللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة واللواء محمد سعد مساعد مدير أمن الوادى الجديد والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة .

وأوضح الزملوط، أنه جرى الانتهاء من تسليم 42 عقد نهائى لمن قاموا بتسديد كامل الثمن و 562 عقد ابتدائى لمن قاموا بتسديد 25% كامل المقدم وكذلك التسديد الجزئى للمقدم، موضحاً أنه تم الانتهاء من إجراءات الفحص والمعاينة بنسبة 100% لعدد طلبات التقنين البالغ عددها 3534 على مستوى المحافظة، مشيدا بتضافر جهود الأجهزة التنفيذية المشاركة لإتمام عمليات إجراءات التقنين.

وأكد محافظ الوادى الجديد، أن حملات الإزالة مستمرة بجميع المراكز للتعديات على أراضى الدولة للغير جادين الذين لم يسددوا 25% مقدم التقنين، وذلك لاسترداد حق الدولة، وأن المحافظة تهيب بالمواطنين لسرعة السداد حتى لا يتعرضوا للإجراءات القانونية المتبعة .

يذكر بأن المحافظة قامت بمنح تسهيلات للمواطنين فى السداد بنظام تقسيط المقدم 25 % على مدة 3 أشهر، وذلك تيسيرا عليهم لاستكمال إجراءات تقنين أوضاعهم .